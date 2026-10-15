DUST IN MIND dévoile le clip de « T.I.M.E », entre puissance et résilience

DUST IN MIND poursuit la mise en images de son dernier album, « HCNO », paru en avril 2026, avec un nouveau clip pour « T.I.M.E ». Le groupe strasbourgeois propose une vidéo à l’approche cinématographique et épurée, dans laquelle la danse devient le vecteur d’un morceau mêlant riffs massifs, mélodies aériennes et émotion à vif.

Avec « HCNO », DUST IN MIND ouvre un nouveau chapitre de son parcours. Désormais mené par Dam au chant, le quatuor affirme une identité sonore plus structurée, portée par un metal moderne qui associe lourdeur, groove et mélodies percutantes. Fort d’une expérience scénique acquise sur les scènes européennes, notamment aux côtés de Jinjer, Machine Head et Pain, le groupe poursuit l’évolution de son univers musical et visuel.

« T.I.M.E » s’inscrit dans cette dynamique avec un titre consacré à la résilience et à la capacité de surmonter les périodes les plus sombres. Entre doutes, perte de contrôle et reconstruction, le morceau défend un message d’espoir : les épreuves ne sont pas éternelles et le temps peut permettre de retrouver son équilibre. DUST IN MIND y associe une intensité qui pourra évoquer les univers de Korn et Bad Omens.

Pour illustrer ce propos, le groupe a choisi de laisser ses membres hors champ et de confier l’ensemble du récit à la danseuse Justine Caspar. Seule à l’image, elle traduit les émotions du morceau à travers une chorégraphie expressive, évoluant dans différents environnements. Le recours aux mouvements inversés, ou reverse, brouille la perception du temps et donne corps à cette lutte intérieure, entre recul, chute, résistance et volonté d’avancer.

Réalisé par Damien Dausch, chanteur de DUST IN MIND, le clip prolonge ainsi l’approche visuelle cinématographique développée autour de « HCNO ». Il vient compléter une série de vidéos déjà consacrées aux titres « My Way », « M.V.M.T.M.N », « Downfall », « A Faded Star », « Unbreakable » et « Hollow Figure », ainsi qu’à une version live de « Who We Я ».

Avec « T.I.M.E », DUST IN MIND clôt ce parcours visuel autour de son album en mettant l’accent sur l’émotion et le mouvement, au service d’un metal moderne aussi lourd que mélodique.

Le groupe sera en concert le 14 novembre à Brest, à La Carène, dans le cadre du Metal Earth Festival.