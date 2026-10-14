A PERFECT CIRCLE dévoile un clip live de « Starless », numéro 1 des radios rock américaines

A PERFECT CIRCLE poursuit son retour sur le devant de la scène avec une nouvelle vidéo de « Starless », filmée lors du concert à guichets fermés donné par le groupe à Londres cet été. Le single vient de passer une deuxième semaine consécutive à la première place des classements Active Rock Radio aux États-Unis, confirmant l’accueil favorable réservé à ce nouveau morceau.

Cette vidéo propose de découvrir « Starless » dans sa version live, offrant un premier aperçu de l’interprétation scénique de ce titre. À l’occasion de sa sortie, Maynard James Keenan avait partagé son enthousiasme à l’idée de publier les enregistrements, tout en soulignant que les morceaux du groupe prennent une dimension différente une fois joués sur scène. Une évolution qui semble particulièrement adaptée à l’univers de A PERFECT CIRCLE, où la tension musicale et les nuances vocales occupent une place centrale.

Enregistré au Lankershim Ranch Studio de Billy Howerdel, à Studio City en Californie, « Starless » a été produit par le guitariste lui-même et mixé par Matty Green, connu notamment pour son travail avec U2, Florence + the Machine et TV on the Radio. Le morceau bénéficie également de la présence de Josh Freese à la batterie, collaborateur de longue date du groupe.

Billy Howerdel revient sur la genèse du titre, expliquant que certaines compositions évoluent pendant des années avant de trouver leur forme définitive, tandis que d’autres semblent s’imposer naturellement, comme si elles avaient toujours existé. « Starless » appartient à cette seconde catégorie, selon le guitariste.

Le groupe a également dévoilé récemment « To Whom It May Concern », un second morceau qui contraste avec l’approche plus musclée de « Starless ». Cette nouvelle composition met davantage en avant les nuances d’écriture qui caractérisent A PERFECT CIRCLE depuis ses débuts, entre rock alternatif, atmosphères travaillées et arrangements subtils.

Fondé en 1999 par Billy Howerdel et Maynard James Keenan, également chanteur de TOOL, A PERFECT CIRCLE s’est rapidement imposé comme une référence du rock alternatif américain. Son premier album, « Mer de Noms », paru en 2000, avait atteint la quatrième place du Billboard 200 et marqué les esprits avec des titres comme « Judith », « 3 Libras » et « The Hollow ». Le groupe a ensuite confirmé son statut avec « Thirteenth Step » en 2003, « eMOTIVe » en 2004 et « Eat the Elephant » en 2018, ce dernier ayant débuté à la troisième place du Billboard 200.

A PERFECT CIRCLE reprendra sa tournée mondiale le 25 novembre, avec des concerts prévus en Amérique latine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et à Hawaï. La formation lancera ensuite sa tournée nord-américaine le 13 avril, avec PUSCIFER en première partie sur certaines dates du 13 au 25 avril, puis THE CULT du 27 avril au 13 juin.

Avec « Starless », A PERFECT CIRCLE confirme que son retour s’accompagne d’un véritable engouement radiophonique, tout en rappelant que ses compositions prennent une dimension supplémentaire sur scène.