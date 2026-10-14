HEATHEN annonce « Lifetime In Hell » et dévoile le single « Escapegoat »

Les vétérans du thrash metal de la Bay Area HEATHEN feront leur retour le 19 février 2027 avec « Lifetime In Hell », leur nouvel album attendu chez Napalm Records. Pour accompagner cette annonce, le groupe dévoile « Escapegoat », un premier extrait explosif qui renoue avec l’énergie du thrash des années 80 tout en revendiquant une production et une approche résolument modernes.

Dès son cri d’ouverture, « Let’s go! », « Escapegoat » donne le ton. Riffs incisifs, rythmiques rapides et refrain fédérateur composent un morceau taillé pour les amateurs de thrash metal sans concession. HEATHEN mise sur une écriture directe et efficace, tout en conservant cette précision instrumentale qui fait partie de son identité depuis ses débuts. Le groupe entend ainsi poser les bases d’un album qui promet de conjuguer vitesse, agressivité et sens de la mélodie.

Le chanteur David White explique que le morceau a mis du temps à prendre forme et qu’il constitue la première pièce du puzzle de ce nouvel album. Après une longue tournée mondiale consacrée à « Empire Of The Blind », paru en 2020, les musiciens ont consacré environ un an à l’enregistrement de ce successeur, en travaillant dès que leur emploi du temps le permettait. White affirme que l’ambition était de réaliser le meilleur album de HEATHEN à ce jour, tout en remerciant le label Napalm Records, le producteur Zeuss, le batteur Jason Bittner ainsi que les fans pour leur soutien.

Le guitariste Kragen Lum apporte également un éclairage sur le clip de « Escapegoat », dont le propos s’inscrit dans une réflexion sur notre rapport aux distractions et à la réalité. Il évoque un monde de plus en plus artificiel, saturé d’images et de sollicitations, dans lequel chacun cherche des échappatoires à travers les écrans, les jeux vidéo ou différentes formes de dépendance. Le morceau aborde ainsi le moment où ces refuges deviennent insuffisants et où il devient impossible de fuir les conséquences de ses actes. Une thématique qui donne une dimension plus sombre au titre, au-delà de son efficacité musicale.

Avec « Lifetime In Hell », HEATHEN signe son premier album depuis « Empire Of The Blind », sorti en 2020. Formé en 1984, le groupe s’est imposé comme l’un des noms marquants de la scène thrash metal californienne grâce à « Breaking The Silence » (1987) et « Victims Of Deception » (1991). Après plusieurs périodes d’activité irrégulière, HEATHEN a poursuivi son parcours avec des sorties espacées, mais remarquées, jusqu’à son dernier album en date.

Produit par Zeuss au Planet Z, connu notamment pour son travail avec Municipal Waste, Hatebreed et Shadows Fall, « Lifetime In Hell » réunira onze morceaux. Parmi eux, « Glass House » accueillera la participation de Jeff Loomis, tandis que le titre éponyme, « Goddess Of The Light » et « The Bitter End » figurent également parmi les compositions mises en avant dans la présentation de l’album.

Tracklist de « Lifetime In Hell » :

One Last Mistake Escapegoat Glass House (feat. Jeff Loomis) Sanity Charade Lifetime In Hell Goddess Of The Light Demons Making Trophies Of Men The Bitter End Darkness Bleeds Respite For The Damned Exit Strategy

L’album sera disponible le 19 février 2027 en CD digisleeve, cassette, formats numériques et plusieurs éditions vinyle limitées, dont certaines exclusives à la boutique de Napalm Records.

Côté scène, HEATHEN poursuivra ses concerts en Amérique du Nord à l’automne 2026 aux côtés de Forbidden et Void, avant de rejoindre l’Europe au début de l’année 2027 pour une tournée avec Exhorder, Evil Invaders et Warfield. Une date française est annoncée le 21 mars 2027 au Petit Bain, à Paris. Le groupe poursuivra ensuite sa route au Royaume-Uni avec Evil Invaders.

Avec « Lifetime In Hell », HEATHEN entend prolonger l’héritage du thrash metal de la Bay Area sans se contenter de regarder dans le rétroviseur. Le premier single « Escapegoat » donne déjà un aperçu de cette volonté de préserver l’urgence et la puissance du genre tout en affirmant une identité toujours actuelle.

Le clip de « Escapegoat » est disponible dès maintenant, et les précommandes de « Lifetime In Hell » sont ouvertes via Napalm Records.