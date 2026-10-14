CARNATION dévoile « Boundless Pathways », un nouveau single pour renouer avec ses racines death metal

Le groupe belge de death metal CARNATION poursuit la préparation de son nouvel album, « Symphony In Flesh », avec la sortie de « Boundless Pathways », un nouveau single qui entend renouer avec les fondations du groupe tout en affirmant une approche plus affûtée de son écriture. L’album est attendu le 16 octobre 2026.

Avec « Boundless Pathways », CARNATION met en avant un death metal à la fois brutal et accrocheur, porté par des riffs incisifs et un songwriting plus précis. Le groupe présente ce titre comme une véritable porte d’entrée vers « Symphony In Flesh », dont il résume les principales caractéristiques, entre agressivité, efficacité et atmosphère sombre. Ce nouveau morceau donne ainsi un aperçu de la direction musicale adoptée sur ce prochain disque, avec la volonté de retrouver l’essence du death metal qui a façonné son identité.

Sur le plan des paroles, « Boundless Pathways » explore des thématiques plus philosophiques, autour de l’identité, de l’introspection et du destin. Le morceau interroge la part de choix et de fatalité dans la construction de soi : sommes-nous devenus les personnes que nous étions destinés à être, ou aurions-nous pu devenir quelqu’un d’autre en empruntant un chemin différent ?

Ce single s’inscrit dans la démarche annoncée par CARNATION pour « Symphony In Flesh », un album qui entend conjuguer un retour aux fondamentaux avec une évolution de son approche musicale et visuelle. Le disque comportera neuf titres, dont « Blackmouth », « Flesh-Eating Frenzy », « Kingdom of Dreams » et « Boundless Pathways ».

Tracklist de « Symphony In Flesh » :

Blackmouth Flesh-Eating Frenzy Symphony in Flesh Kingdom of Dreams Labyrinth of Silence Towards Death Twisted Visions Boundless Pathways Legacy of the Forefathers

« Symphony In Flesh » paraîtra le 16 octobre 2026 et est déjà disponible en précommande.

Pour accompagner cette sortie, CARNATION donnera également un concert exclusif de lancement le 7 novembre 2026 au Zappa, à Anvers, en Belgique. Une occasion pour le groupe de défendre son nouvel album sur scène et de retrouver son public autour de ce nouveau chapitre de sa carrière.