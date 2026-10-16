BURNING HEADS « All Fired Up » : le skate punk français a toujours la flamme (Chronique)

Il y a des groupes qu’on ne présente plus, tant ils font partie intégrante du paysage musical français. Burning Heads est incontestablement de ceux-là. Depuis 1987, la formation orléanaise défend un punk rock énergique, mélodique et sans compromis, avec cette identité skate punk qui lui colle à la peau. À l’approche de ses quarante ans de carrière, le groupe revient avec All Fired Up, un nouvel album de treize titres pour un peu plus de 34 minutes. Et autant dire que les vétérans n’ont rien perdu de leur capacité à faire monter la température.

Avec All Fired Up, Burning Heads ne cherche pas à réinventer sa formule ni à courir après les tendances du moment. Ici, pas question de céder aux sirènes des modes ou de chercher à moderniser artificiellement un son qui n’a jamais eu besoin de ça pour fonctionner. Le groupe reste fidèle à ce qu’il sait faire de mieux : un skate punk mélodique, direct et accrocheur, capable de conjuguer vitesse, riffs incisifs et refrains qui restent en tête. Une approche qui pourrait sembler familière, mais qui fait justement toute la force de cette formation dont la longévité repose sur une identité musicale solidement ancrée.

Dès « SOS 2 », le ton est donné. Ce clin d’œil à un ancien titre rappelle que Burning Heads sait regarder dans le rétroviseur sans pour autant vivre dans le passé. Le groupe conserve cette énergie communicative qui donne immédiatement envie de bouger, avec une musique pensée pour prendre toute sa dimension sur scène. Les guitares vont droit au but, les rythmiques entretiennent la tension et les mélodies apportent ce supplément d’accroche qui distingue le skate punk lorsqu’il est pratiqué avec conviction.

Au fil des treize morceaux, All Fired Up joue sur les différentes facettes de cette recette. Tantôt rapide et nerveux, tantôt davantage porté par les mélodies, l’album conserve une dynamique qui évite de s’enfermer dans une succession de titres interchangeables. « Fire Walks With Her », « Smombies », « Take Over » ou encore « Fast Forward » viennent alimenter cette mécanique bien huilée, tandis que « Not My Business », « Big Lies » et « My Life Is A Lie » participent à la diversité de l’ensemble. Burning Heads ne cherche pas à en faire trop : le groupe privilégie l’efficacité, la spontanéité et cette capacité à faire mouche sans multiplier les artifices.

Autre marque de fabrique, la formation n’oublie pas les passerelles musicales qui ont toujours accompagné son parcours. Le traditionnel détour reggae trouve ainsi sa place au milieu de ces brûlots punk, rappelant que Burning Heads ne s’est jamais limité à une seule couleur musicale. Cette ouverture, intégrée naturellement à son univers, contribue à la personnalité d’un groupe qui a traversé les décennies sans renier ses convictions ni perdre le fil de son histoire.

C’est finalement là que réside l’intérêt de All Fired Up. À une époque où les productions cherchent souvent à cocher toutes les cases et à suivre les tendances, Burning Heads assume pleinement ce qu’il est. Pas de révolution sonore, pas de virage inattendu, mais un album qui revendique son héritage et mise sur des compositions solides. Pour certains, cette fidélité pourra donner une impression de déjà-entendu. Pour les amateurs du groupe et du skate punk mélodique, elle constitue au contraire une raison de se réjouir : Burning Heads reste Burning Heads, avec cette énergie qui ne semble décidément pas vouloir s’éteindre.

Le groupe fêtera ses quarante ans en 2027. Quatre décennies après ses débuts, cette nouvelle livraison démontre en tout cas que la flamme brûle encore. Et si All Fired Up ne bouleverse pas les codes du genre, il remplit parfaitement sa mission : proposer treize titres efficaces, mélodiques et suffisamment nerveux pour rappeler que le punk rock français compte toujours sur des formations capables de défendre leurs couleurs avec passion.

Un album à découvrir pour tous les amateurs de la scène punk française, mais aussi pour celles et ceux qui aiment simplement se secouer la tête ou taper du pied devant une bonne décharge électrique, que ce soit dans une petite salle ou sur une grande scène. Car s’il y a bien une chose que Burning Heads continue de démontrer avec All Fired Up, c’est qu’on n’a pas besoin de réinventer la poudre pour entretenir le feu.