Klone dévoile « Unchained », premier extrait de son nouvel album « The Moon Is Witness »

Les Français de Klone sont de retour avec « Unchained », un premier titre qui annonce la sortie de leur nouvel album, The Moon Is Witness, prévue le 12 mars 2027 chez V2 Records. Plus de vingt-cinq ans après ses débuts à Poitiers, le groupe poursuit son évolution musicale avec un disque de neuf titres qui entend renouer avec la densité de ses racines progressives tout en conservant les atmosphères et le sens de la mélodie qui caractérisent ses productions récentes.

Disponible dès aujourd’hui, « Unchained » donne le ton de ce nouveau chapitre. Féroce, dynamique et porté par un refrain fédérateur, le titre mise sur une énergie brute et incisive, tout en jouant sur les contrastes. Une approche que résume Yann Ligner, chanteur du groupe, dont les paroles explorent ici le passage de la captivité à la libération, à travers une imagerie organique et animale. Une quête d’émancipation qui se veut aussi bien intime que collective.

Pour Guillaume Bernard, guitariste et compositeur, le morceau portait initialement le titre de travail « Élan », une appellation qui traduisait déjà l’impulsion et le mouvement au coeur de sa composition. Le musicien évoque un titre dynamique, ponctué de surprises et construit autour de contrastes, avec une énergie que le groupe espère bientôt partager sur scène.

Avec The Moon Is Witness, Klone développe une réflexion sur les contradictions humaines, les vulnérabilités et les choix qui façonnent nos existences. À travers les neuf titres de l’album, la Lune devient le témoin silencieux de ce que l’humanité a de plus beau, mais aussi de plus sombre. Amour, mort, peur, espoir et traces laissées derrière nous constituent les grands thèmes d’un disque qui observe les paradoxes humains sans chercher à les expliquer ni à les juger, préférant en faire émerger la poésie.

Sur le plan musical, le groupe retrouve une certaine densité guitaristique, sans renoncer aux arrangements aérés qui ont marqué ses réalisations les plus récentes. Pour concrétiser cette direction, Klone a de nouveau fait appel à Francis Caste, déjà aux commandes de Le Grand Voyage en 2019. Enregistré, mixé et masterisé au Studio Sainte-Marthe, à Paris, l’album bénéficie d’une production organique, pensée pour conjuguer précision instrumentale, ampleur et puissance.

Plusieurs invités viennent enrichir cette nouvelle réalisation. Arnaud Roy apporte ses parties de harpe sur « Wavering », « Mirage » et l’instrumental « Moonlight », tandis que Raphael Weinroth-Browne, notamment connu pour son travail avec Leprous, intervient au violoncelle sur « Mirage ». Enfin, Tommy Vetterli, guitariste de Coroner, participe à « Molt ».

Cette sortie marque également une nouvelle étape dans le parcours discographique de Klone. Après plusieurs années chez le label britannique Kscope, puis la parution de The Unseen chez Pelagic Records, le groupe rejoint V2 Records avec un album qui reflète la continuité de sa démarche artistique et sa volonté de ne jamais se figer dans une formule.

Depuis ses débuts au début des années 2000, Klone s’est progressivement imposé comme l’une des formations singulières du metal progressif français. Porté notamment par Le Grand Voyage et son titre « Yonder », le groupe a multiplié les tournées en Europe, aux États-Unis, au Mexique et en Australie, partageant l’affiche avec des formations et artistes tels que Gojira, Devin Townsend, Leprous, King’s X, Pain of Salvation, Riverside ou encore Voyager. Avec quatre participations au Hellfest, dont deux sur les scènes principales, Klone a également confirmé sa place parmi les représentants reconnus de la scène française à l’international.

La formation réunit aujourd’hui Yann Ligner au chant, Guillaume Bernard et Aldrick Guadagnino aux guitares, Enzo Alfano à la basse, Morgan Berthet à la batterie et Matthieu Metzger au saxophone et aux claviers.

Avec The Moon Is Witness, attendu le 12 mars 2027, Klone ouvre donc un nouveau chapitre de son histoire. « Unchained » en constitue la première porte d’entrée, entre puissance, atmosphère et recherche mélodique.

L’album The Moon Is Witness est disponible en précommande : https://klone.tmstor.es/

Tracklist :

Emergence Wavering Unchained Mirage The Guardian of Your Sun Moonlight Seeds of Silence Molt Lost Horizon