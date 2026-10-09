TUNGSTEN « Ashes »: un metal moderne, groovy et sans frontières (Chronique)

Avec « Ashes », TUNGSTEN poursuit son exploration d’un metal contemporain qui refuse de se laisser enfermer dans une case. Le combo suédois revient avec un cinquième album studio qui mise sur le mélange des influences, les refrains accrocheurs et une énergie communicative. Une proposition qui regarde bien au-delà des frontières du power metal traditionnel, avec une volonté évidente de rendre sa musique accessible sans pour autant sacrifier l’efficacité.

Formé en 2016 à l’initiative du batteur Anders Johansson et de ses fils Nick et Karl Johansson, le groupe a rapidement trouvé sa place sur la scène metal européenne. Depuis « We Will Rise » en 2019, TUNGSTEN a enchaîné les sorties avec « Tundra », « Bliss » et « The Grand Inferno », paru en 2024. Avec « Ashes », disponible le 9 octobre 2026 chez Perception, les Suédois poursuivent donc leur progression avec une recette qui privilégie l’ouverture musicale et l’efficacité.

Ce qui frappe avant tout chez TUNGSTEN, c’est cette capacité à mélanger des influences qui, sur le papier, pourraient sembler assez éloignées les unes des autres. Certains choix peuvent même donner une impression de légèreté, voire un côté presque comique dans les associations proposées. Mais attention à ne pas confondre cette approche décomplexée avec un manque de sérieux. Derrière les mélanges et les apparentes extravagances, tout est parfaitement maîtrisé. La production est soignée, les arrangements sont travaillés et les compositions fourmillent de détails qui témoignent d’un véritable savoir-faire.

TUNGSTEN appartient à cette génération de groupes qui ne s’embarrassent plus vraiment des étiquettes. Le metal n’est plus nécessairement une question de codes à respecter, mais plutôt un terrain de jeu dans lequel chacun peut piocher pour construire son propre univers. Ici, les éléments power metal côtoient des sonorités plus modernes et des rythmiques qui empruntent volontiers à d’autres territoires musicaux. Le résultat est accrocheur, dynamique et surtout très groovy. L’objectif semble clair : proposer une musique qui fonctionne immédiatement, sans demander à l’auditeur de maîtriser les codes d’un sous-genre particulier.

Cette recherche d’accessibilité ne signifie pas pour autant que TUNGSTEN se contente d’aligner des morceaux faciles. La précision de l’exécution, le soin apporté à la production et la richesse des arrangements donnent de la consistance à l’ensemble. Les refrains fédérateurs annoncés par le groupe s’inscrivent dans cette logique : créer des titres qui restent en tête et qui prennent toute leur dimension lorsqu’ils sont partagés avec un public. Car c’est bien sur scène que cette musique semble avoir un terrain d’expression particulièrement favorable.

Avec son groove omniprésent et son énergie positive, « Ashes » possède en effet tous les ingrédients pour trouver sa place dans les festivals. Le genre de proposition qui peut rapidement entraîner un public, faire bouger les têtes et transformer les refrains en moments collectifs. Le parcours scénique du groupe, déjà passé par de nombreuses tournées européennes aux côtés de formations comme Bloodbound, Firewind, Sonata Arctica ou All For Metal, confirme d’ailleurs que TUNGSTEN a construit son identité autant sur l’efficacité de ses compositions que sur leur potentiel live.

Au final, « Ashes » s’adresse avant tout à celles et ceux qui apprécient un metal ouvert, moderne et résolument positif. Loin des approches les plus traditionnelles du genre, TUNGSTEN privilégie le rythme, les mélodies et une énergie communicative qui rapproche parfois sa musique d’un rock musclé, tout en conservant une identité clairement metal. Une proposition bien construite et assumée, qui ne cherche pas à impressionner par sa noirceur ou sa radicalité, mais plutôt à fédérer autour de compositions efficaces et généreuses.

Sans révolutionner à lui seul le paysage metal, TUNGSTEN confirme avec « Ashes » l’intérêt d’une scène qui préfère faire tomber les barrières plutôt que de défendre des frontières stylistiques. Un album recommandé à celles et ceux qui aiment le metal lorsqu’il se montre inventif, groovy et accessible, avec suffisamment de personnalité pour ne pas se réduire à une simple collection de refrains faciles.