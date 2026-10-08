TRIVIUM annonce son 11e album « Crown In The Grave » et dévoile le titre éponyme

Après une tournée événement en co-headline avec Bullet For My Valentine, un passage remarqué au Heavy Weekend Festival et à quelques mois de son retour au Zénith de Paris, Trivium franchit une nouvelle étape avec l’annonce de son 11e album studio. Intitulé « Crown In The Grave », le successeur de « In The Court Of The Dragon » sera disponible le 20 novembre prochain et se dévoile déjà avec son titre éponyme.

Le groupe floridien, qui a récemment franchi le cap des deux milliards de streams dans le monde, accompagne cette annonce d’un clip consacré à « Crown In The Grave », quelques jours seulement après avoir dévoilé un premier extrait intitulé « Dead Inside Of Me ».

Pour ce nouvel album, Trivium semble vouloir explorer une facette particulièrement sombre de son identité. Le groupe explique avoir souhaité faire évoluer son univers musical et visuel en remontant notamment jusqu’à certaines de ses influences indirectes.

« Crown In The Grave » trouve ainsi son origine dans le film « Le Trône de sang » d’Akira Kurosawa, adaptation japonaise de « Macbeth » sortie en 1957. L’univers du réalisateur japonais et, plus largement, l’horreur et le cinéma japonais des années 50, 60 et 70 ont nourri la conception du disque.

« Nous voulions que l’album évolue dans son propre univers. Tout a commencé avec le morceau-titre, inspiré du film ‘Le Trône de sang’ d’Akira Kurosawa, qui nous a plongés plus profondément dans l’horreur et le cinéma japonais des années 50, 60 et 70. Cette influence a donné naissance à une atmosphère plus sombre et fantomatique qui a servi de fil conducteur à la musique, aux paroles, au graphisme et à l’identité globale de l’album », explique le groupe.

Cette direction se retrouve déjà dans le clip de « Crown In The Grave », qui transpose cette atmosphère dans un univers visuel marqué par l’esthétique japonaise et les références au cinéma fantastique et horrifique. Le titre donne ainsi un premier aperçu de l’ambition artistique de ce 11e album.

Avec « Crown In The Grave », Trivium entend donc poursuivre son évolution sans renier les éléments qui ont construit son identité. Après plus de deux décennies de carrière, plusieurs albums devenus incontournables et une reconnaissance internationale qui lui a notamment valu des nominations aux Grammy Awards, le groupe continue d’explorer de nouveaux territoires.

Le nouvel album sera disponible le 20 novembre en version numérique, CD et dans plusieurs éditions vinyles exclusives.

Côté scène, Trivium retrouvera également la France en 2027 pour une nouvelle tournée européenne en co-headline avec Bullet For My Valentine. Le groupe sera notamment au Zénith de Paris le 11 avril 2027, après des passages à Dijon le 7 avril, Nantes le 9 avril, Toulouse le 13 avril et Lyon le 16 avril.

En attendant cette nouvelle tournée, « Crown In The Grave » marque donc le début d’un nouveau chapitre pour Trivium, avec un univers qui s’annonce plus sombre, cinématographique et fortement imprégné de culture japonaise. Un premier aperçu qui laisse désormais attendre avec intérêt la sortie complète de ce 11e album.