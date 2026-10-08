ETERNAL rejoint BLKIIBLK et prépare son nouvel album pour 2027

Le death metal old-school venu de Phoenix, en Arizona, franchit une nouvelle étape. ETERNAL annonce aujourd’hui sa signature avec BLKIIBLK, label associé à Frontiers Label Group, après avoir attiré l’attention de la scène underground avec son premier album, « Cryptic Lust », sorti en 2024 chez Carbonized Records.

Formé en 2021 autour du chanteur et guitariste Emilio Ortega et du batteur Xander Bridge, ETERNAL s’est rapidement fait remarquer par son approche directe du death metal à l’ancienne. Entièrement autoproduit et mixé par le groupe, le catalogue d’ETERNAL comprend également les EP « Forsaken Memories » paru en 2022 et « Faceless Evil » sorti en 2023.

Avec « Cryptic Lust », le groupe a véritablement commencé à faire parler de lui au-delà de sa scène locale. The Resident Sound saluait notamment un disque « incredible », mettant en avant son mélange de vocaux death metal old-school et de riffs thrash particulièrement incisifs, avec des influences allant de Cannibal Corpse à Testament et Gorement.

ETERNAL a également reçu les éloges de Nate Garrett, leader de Spirit Adrift et Neon Nightmare, qui a souligné l’efficacité de ses compositions et son mélange entre le son death metal du début des années 90 associé à la production de Scott Burns, notamment chez Obituary et Deicide, et l’énergie thrash d’Entombed, Sepultura ou Testament.

Mais ETERNAL ne s’est pas contenté de faire ses armes en studio. Le groupe a déjà partagé les scènes américaines avec des formations comme Possessed et Vader, et a notamment tourné aux États-Unis avec ses compatriotes de Gatecreeper. Une expérience live qui devrait lui permettre de franchir un nouveau cap avec sa première tournée européenne.

« Nous avons regardé au-delà de nos influences directes, en remontant jusqu’à ce qui avait inspiré les groupes qui nous avaient eux-mêmes influencés, et en cherchant des moyens de nous approprier ces idées », explique Emilio Ortega. « Nous nous poussons plus loin que jamais. Nous sommes incroyablement fiers de la direction que prend le groupe. Nous sommes heureux de partager cela avec un nouveau partenaire, mais surtout avec nos fans. »

Du côté de BLKIIBLK, Mike Gitter, responsable A&R de Frontiers Label Group, ne cache pas son enthousiasme : « Cryptic Lust était un disque indéniable, et le groupe l’a confirmé sur scène. Ils sont de véritables adorateurs du son Morrisound, qui constitue l’une des fondations du death metal, mais ce n’est que le début. ETERNAL comprend les riffs, comprend les chansons et, surtout, sait écrire des classiques comme très peu de groupes de sa génération peuvent y parvenir. »

Cette nouvelle collaboration débouchera sur le deuxième album studio d’ETERNAL, qui sera également le premier du groupe pour BLKIIBLK. Le disque est actuellement en phase de finalisation et est attendu en 2027.

Mais avant de dévoiler cette nouvelle production, ETERNAL s’apprête à franchir une autre étape importante avec sa première tournée européenne. Le groupe accompagnera notamment les légendes new-yorkaises du death metal Suffocation, ainsi qu’Ingested et Undeath, pour une série de concerts qui passera par plusieurs pays européens en octobre.

Trois dates françaises sont notamment au programme : le 18 octobre au Moloco d’Audincourt, le 19 octobre au Ferrailleur de Nantes et le 20 octobre à l’Atabal de Biarritz. ETERNAL reviendra ensuite en France le 26 octobre au Rex de Toulouse, avant de poursuivre sa route en Suisse.

Avec cette signature chez BLKIIBLK, ETERNAL semble donc disposer de tous les ingrédients pour passer du statut de jeune formation prometteuse à celui de nouveau représentant majeur du death metal old-school. Le groupe revendique une philosophie simple, résumée par sa devise : « Life is temporary. Death is Eternal. »

ETERNAL en tournée européenne :

8 octobre – Košice, Slovaquie – Collosseum

9 octobre – Brașov, Roumanie – Rockstadt

10 octobre – Sofia, Bulgarie – Mixtape 5

11 octobre – Athènes, Grèce – Gagarin

13 octobre – Bucarest, Roumanie – Quantic

14 octobre – Belgrade, Serbie – Zappa Barka

15 octobre – Zagreb, Croatie – Boogaloo

16 octobre – Kranj, Slovénie – Trainstation SubArt

18 octobre – Audincourt, France – Le Moloco

19 octobre – Nantes, France – Le Ferrailleur

20 octobre – Biarritz, France – Atabal

21 octobre – Bilbao, Espagne – Santana 27

22 octobre – Madrid, Espagne – Revi Live

23 octobre – Lisbonne, Portugal – Music Station

24 octobre – San Vicente del Raspeig, Espagne – Sala The One

25 octobre – Barcelone, Espagne – Razzmatazz 2

26 octobre – Toulouse, France – Le Rex

27 octobre – Genève, Suisse – PTR/L’Usine