DARKEST HOUR dévoile « Warrior », nouvel extrait de « Suffer Divine »

Les pionniers du metalcore américain sont de retour avec une nouvelle salve de riffs mélodiques et de violence maîtrisée. Originaire de Washington D.C., DARKEST HOUR vient de dévoiler « Warrior », son nouveau single accompagné d’un clip, deuxième extrait de « Suffer Divine », son prochain album attendu le 30 octobre 2026.

Avec « Warrior », le groupe poursuit une trajectoire entamée avec « Perpetual Terminal », son dixième album paru en 2024, tout en revenant à l’un des fondements de son identité : cette fusion entre metalcore, melodic death metal, Thrash et Hardcore qui a contribué à faire de DARKEST HOUR l’un des groupes pionniers de la scène metalcore américaine.

Le guitariste Mike Schleibaum décrit « Warrior » comme un morceau qui met particulièrement en avant les influences melodic death metal du groupe, auxquelles s’ajoute une approche plus moderne. Le titre fait ainsi cohabiter riffs agressifs, passages mélodiques et une forte dimension technique.

La composition permet notamment au groupe de mettre en avant chacun de ses musiciens, de la batterie particulièrement travaillée de Travis Orbin au jeu de guitare de Nico Mirolla, sans oublier le registre vocal de John Henry et les lignes de basse de Deal. Schleibaum évoque un album marqué par la rage et la technicité, mais toujours guidé par une volonté de conserver une véritable précision dans l’écriture.

Derrière cette déferlante musicale, « Warrior » possède également une dimension profondément introspective. John Henry explique que le morceau s’adresse au « guerrier intérieur », cette part de nous-même confrontée aux batailles qui se jouent loin du regard des autres.

Le chanteur s’intéresse ainsi à la capacité à reprendre le contrôle de ses pensées, de ses actes et de son objectif personnel. Une approche qui transforme « Warrior » en véritable appel à l’action, plutôt qu’en simple hymne de confrontation.

Le clip qui accompagne le morceau a été réalisé par Thomas Mignone, cinéaste déjà reconnu dans l’univers du Metal. DARKEST HOUR revendique ici deux inspirations assez éloignées mais parfaitement assumées : le film « Raging Bull » de Martin Scorsese et le clip « Mama Said Knock You Out » de LL Cool J.

Mike Schleibaum décrit le résultat comme une vidéo à la fois « fun » et brutale, une combinaison qui semble parfaitement correspondre à l’esprit du nouveau single.

« Warrior » est le deuxième extrait dévoilé avant la sortie de « Suffer Divine », après le morceau qui donne son nom à l’album. Le disque proposera onze titres et poursuivra l’évolution d’un groupe qui n’a jamais cessé de faire évoluer son approche tout en conservant l’intensité qui constitue son ADN.

Depuis ses débuts à Washington D.C. au milieu des années 1990, DARKEST HOUR s’est construit sur un mélange alors particulièrement novateur de Punk, Hardcore et Metal extrême. En associant l’énergie du Punk et du Hardcore à la vitesse du Thrash et du Death Metal mélodique, le groupe a participé à l’émergence de ce qui allait devenir la New Wave of American Metal.

Près de trois décennies plus tard, cette identité reste intacte. « Warrior » démontre une nouvelle fois que DARKEST HOUR n’est pas simplement attaché à son héritage. Le groupe continue de chercher de nouvelles manières de faire évoluer cette combinaison entre mélodie, agressivité et technicité.

Après « Perpetual Terminal » en 2024, « Suffer Divine » constituera donc le prochain chapitre de cette longue carrière. Et à travers « Warrior », DARKEST HOUR semble vouloir rappeler que le véritable combat n’est pas toujours celui que l’on mène face à un adversaire, mais parfois celui qui se déroule directement à l’intérieur de soi.

« Suffer Divine » sortira le 30 octobre 2026.

Tracklisting :

All Cruelty Springs from Weakness Gods of Decay No Conquered Hearts Salvation Suffer Divine Warrior Vile Angel The Unforgiving Hand Tribalist Everyday Horrors A Story of Redemption