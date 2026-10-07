ENTER SHIKARI surprend avec « Higher Ground », alors que l’avenir du groupe reste en suspens

ENTER SHIKARI vient de créer la surprise avec « Higher Ground », un nouveau single dévoilé sans annonce préalable. Un retour inattendu puisque le groupe britannique avait déjà surpris son public en avril avec la sortie de « Lose Your Self », son nouvel album publié sans campagne de teasing. Mais cette nouvelle sortie intervient surtout dans un contexte particulier, le groupe ayant récemment annoncé une pause indéfinie.

Avec « Higher Ground », ENTER SHIKARI revient une nouvelle fois avec un morceau placé sous le signe de l’optimisme et de la prise de recul. Le titre s’intéresse à cette capacité à prendre de la hauteur pour mieux comprendre une situation, qu’il s’agisse de difficultés personnelles ou des problèmes auxquels l’humanité est confrontée.

Rou Reynolds explique que cette idée de « zoom arrière » constitue depuis longtemps l’un des fils conducteurs de la musique d’ENTER SHIKARI. En prenant de la distance avec les événements, le groupe cherche à faire émerger une forme de clarté et à révéler des connexions qui peuvent rester invisibles lorsque l’on se retrouve enfermé dans l’immédiateté.

Le morceau possède par ailleurs une histoire particulière puisqu’il avait été écrit pendant les sessions d’enregistrement de « Lose Your Self ». Le groupe avait alors estimé que « Higher Ground » possédait une identité suffisamment différente pour être mis de côté. Le titre a finalement été progressivement terminé au cours du printemps et de l’été 2026 avant d’être publié aujourd’hui.

Cette sortie prend une dimension supplémentaire à la lumière de l’annonce récente concernant l’avenir d’ENTER SHIKARI. Le groupe a en effet annoncé une pause indéfinie, sans pour autant mettre officiellement un terme à son activité. « Higher Ground » devient ainsi une nouvelle pièce particulièrement intrigante dans une période où les fans peuvent légitimement s’interroger sur ce que sera la suite de l’histoire du groupe.

Et pourtant, ENTER SHIKARI n’a pas décidé de disparaître immédiatement des scènes. Le groupe doit justement entamer en novembre sa plus importante tournée européenne et britannique en tête d’affiche, avec notamment plusieurs dates françaises et européennes.

La tournée débutera le 3 novembre à Hambourg avant de passer notamment par Munich, Leipzig, Düsseldorf et Berlin. Le groupe fera ensuite étape à Bruxelles, puis à Strasbourg le 10 novembre à La Laiterie, avant de poursuivre vers Tilburg et le Royaume-Uni.

Côté britannique, ENTER SHIKARI passera notamment par Nottingham, Cardiff, Glasgow et Manchester, avant de conclure cette série de concerts par deux dates à l’Alexandra Palace de Londres les 20 et 21 novembre. La seconde affiche est déjà complète.

Pour accompagner le groupe sur l’ensemble des dates européennes et britanniques, HOLDING ABSENCE et THE CALLOUS DAOBAYS assureront les premières parties.

La tournée aura également une dimension particulière en dehors de la musique elle-même. Chaque billet vendu pour les dates britanniques comprendra une contribution d’une livre au Music Venue Trust, organisation qui soutient les salles indépendantes britanniques menacées de fermeture. ENTER SHIKARI avait déjà mis en place ce dispositif lors de sa tournée des arenas de 2024, contribuant à populariser le modèle auprès d’autres artistes.

« Higher Ground » constitue donc une sortie pour le moins particulière. ENTER SHIKARI continue de créer, de publier et de monter sur scène alors même que le groupe a annoncé une pause indéfinie. Difficile, dans ces conditions, de savoir si ce nouveau titre doit être considéré comme un simple morceau né des sessions de « Lose Your Self », ou comme l’une des dernières productions d’un groupe qui s’apprête à prendre du recul.

Une chose est certaine, ENTER SHIKARI continue de fonctionner selon ses propres règles. Après avoir sorti « Lose Your Self » sans prévenir en avril, le groupe remet aujourd’hui le couvert avec « Higher Ground », sans campagne de promotion préalable. Un nouveau morceau qui parle justement de prendre de la hauteur et de regarder les choses avec davantage de recul, un message qui résonne forcément différemment dans le contexte actuel du groupe.

« Higher Ground » est disponible dès maintenant, tandis que « Lose Your Self », sorti en avril via So Recordings, compte douze titres allant de la désolation et du désespoir à des éclats d’espoir et d’optimisme.

ENTER SHIKARI sera notamment à La Laiterie de Strasbourg le 10 novembre 2026.