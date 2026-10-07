WALLS OF JERICHO dévoile l’explosif « True Til’ Death » avant son nouvel album

Dix ans après son dernier album studio, WALLS OF JERICHO est de retour avec une nouvelle salve de Hardcore particulièrement agressive. Les légendes de Detroit dévoilent aujourd’hui « True Til’ Death », troisième extrait de leur prochain album « System Error: Humanity », attendu le 13 novembre 2026 via Napalm Records.

Après « The Ascent » et « Agency », WALLS OF JERICHO continue donc de lever progressivement le voile sur ce nouvel album, qui marquera le retour discographique du groupe depuis « No One Can Stop Us Now », paru en 2016. Et « True Til’ Death » ne laisse guère de place au doute sur les intentions du groupe.

Le morceau ouvre « System Error: Humanity » sur une succession de coups de cymbales menaçants et de frappes de batterie massives avant de laisser exploser le chant de Candace Buckingham. Entre Hardcore frontal et influences Thrash, le titre avance à coups de riffs directs, de breakdowns lourds et d’une énergie clairement pensée pour les pits.

Mais derrière cette déferlante sonore se cache un propos plus introspectif. « True Til’ Death » s’intéresse à cette rage qui peut autrefois servir de moteur et de mécanisme de survie avant de progressivement se transformer en apathie. Pour Candace Buckingham, le morceau parle justement de la nécessité de transformer cette violence intérieure en carburant plutôt que de la laisser conduire au désespoir.

Une approche qui résume assez bien la philosophie de ce nouvel album. WALLS OF JERICHO entend ici parler de reconquête, d’autodétermination et de résistance, avec des textes qui abordent notamment les droits de l’homme et la nécessité de continuer à se battre malgré un environnement de plus en plus hostile.

Musicalement, le groupe semble également avoir voulu retrouver cette brutalité immédiate qui a contribué à sa réputation. « The Ascent » et « Untouchable » plongent ainsi dans un Hardcore particulièrement oppressant, tandis que « The Flame » et « Agency » accentuent la dimension Thrash avec des tempos plus rapides, une avalanche de riffs et des solos particulièrement nerveux.

« System Error: Humanity » accueillera également plusieurs invités de poids. Randy Blythe de LAMB OF GOD viendra prêter sa voix à « Broken Mouths Can’t Speak », tandis que Guy Kozowyk de THE RED CHORD apparaîtra sur « Humanity ». Patsy Puopolo et Matthew Ruby participeront quant à eux à « A Brighter Fire ».

Derrière la console, WALLS OF JERICHO a fait appel à une figure particulièrement bien connue du Hardcore et du Metal extrême : Kurt Ballou, guitariste de CONVERGE et producteur notamment associé à NAILS, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, CODE ORANGE et EVERY TIME I DIE. Son travail vise ici à conserver toute l’énergie brute du groupe sur scène tout en offrant à l’album une production suffisamment massive pour mettre chaque instrument en valeur.

Avec quinze titres au programme, « System Error: Humanity » s’annonce donc comme un retour particulièrement ambitieux. « True Til’ Death » en constitue la porte d’entrée et donne immédiatement le ton : WALLS OF JERICHO n’entend visiblement pas revenir dix ans après son dernier album pour faire de la figuration.

Et le public français aura rapidement l’occasion de vérifier cette impression en concert. Le groupe sera en effet à Montbéliard, à l’Atelier des Môles, le 13 novembre, soit le jour même de la sortie de l’album, avant de rejoindre Paris pour un concert à l’Alhambra le 14 novembre. Les deux dates seront accompagnées de WAVES LIKE WALLS.

Entre ces deux rendez-vous français, WALLS OF JERICHO passera également par l’Allemagne et le Royaume-Uni, avec notamment une apparition au Damnation Festival de Manchester le 8 novembre.

Après dix ans d’attente, le retour de WALLS OF JERICHO s’annonce donc particulièrement frontal. Avec « True Til’ Death », Candace Buckingham et ses partenaires rappellent que leur Hardcore n’a rien perdu de sa capacité à transformer la colère en énergie collective. Et si le reste de « System Error: Humanity » suit cette trajectoire, le 13 novembre pourrait bien marquer l’un des retours les plus musclés de l’année.

« System Error: Humanity » sortira le 13 novembre 2026 via Napalm Records.

WALLS OF JERICHO en France :

13 novembre 2026 – Montbéliard, Atelier des Môles

14 novembre 2026 – Paris, Alhambra