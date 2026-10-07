DOWN dévoile « The Myth », nouveau morceau de son très attendu « Volume V »

Après avoir marqué son retour avec « Blood Oath » cet été, DOWN enfonce à nouveau le clou avec « The Myth ». Le groupe de La Nouvelle-Orléans vient de dévoiler le clip officiel de ce nouveau titre, deuxième extrait de « Volume V », son premier véritable album studio depuis « Down III: Over The Under » en 2007.

Prévu pour le 20 novembre 2026 via Nuclear Blast Records, « Volume V » constitue un événement particulièrement attendu pour les amateurs de sludge metal et de heavy rock. Le disque doit prolonger une discographie devenue culte depuis « NOLA », tout en réunissant une nouvelle fois Philip H. Anselmo, Pepper Keenan, Kirk Windstein, Jimmy Bower et Pat Bruders.

« The Myth » ouvre d’ailleurs le nouvel album et donne immédiatement le ton. Le morceau repose sur des riffs lourds et massifs, une rythmique qui avance avec une certaine lourdeur et le chant caractéristique de Philip H. Anselmo. DOWN y revendique clairement ses racines, tout en laissant progressivement la composition évoluer vers un passage plus proche du jam seventies.

Anselmo décrit lui-même « The Myth » comme un morceau possédant des « moments épiques », avec une importante influence de Trouble. Il cite également plusieurs grandes voix du hard rock et du heavy metal, parmi lesquelles James Dewar, Ronnie James Dio, Ozzy Osbourne et Glenn Hughes, pour évoquer les inspirations vocales du titre.

Pour Kirk Windstein, « The Myth » représente surtout un parfait exemple de ce qui fait fonctionner DOWN depuis ses débuts : une collaboration entre les différents membres, des riffs imposants et cette capacité à transformer une idée collective en morceau immédiatement identifiable.

Pepper Keenan insiste quant à lui sur le côté très « classic DOWN » du titre, avant d’évoquer une évolution vers un « 70s jam trip ». Une approche qui résume finalement assez bien la philosophie du groupe : partir d’une base lourde et directe pour laisser progressivement les influences blues, hard rock et heavy des années 70 prendre leur place.

Le clip réalisé par MetalDave Media accompagne cette nouvelle sortie avec une mise en scène volontairement directe, à l’image du morceau. DOWN n’a manifestement pas cherché à masquer ses intentions : « The Myth » doit avant tout faire parler les riffs, la batterie et la voix d’Anselmo.

Et le morceau ne constitue qu’une première étape avant la sortie de « Volume V ». L’album comportera dix titres, avec notamment « Merciful Fate », qui accueillera King Diamond au chant, ainsi qu’un titre intitulé « Ozz », présenté comme un hommage à Ozzy Osbourne. La tracklist comprend également « Turn Out The Light », « The Message », « Causeway Grief », « Blood Oath », « They Walk The Night », « They Came From Dust » et « Twice-Told Tales ».

Produit par Eddie Mapp et DOWN, mixé par Dave Fortman et masterisé par Maor Appelbaum, « Volume V » semble ainsi vouloir renouer avec l’essence du groupe tout en profitant de plus de trois décennies d’expérience. Le disque est présenté comme le premier véritable album de DOWN depuis 2007, après les deux volets de « Down IV » publiés en 2012 et 2014.

Avec « The Myth », DOWN rappelle donc que son retour ne se limitera pas à une simple opération nostalgique. Les premiers extraits de « Volume V » montrent au contraire un groupe qui semble toujours parfaitement à l’aise lorsqu’il s’agit de faire parler les amplis, les gros riffs et cette atmosphère poisseuse si caractéristique de La Nouvelle-Orléans.

« Volume V » sortira le 20 novembre 2026 via Nuclear Blast Records.