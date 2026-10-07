ALTER BRIDGE dévoile le clip live de « Tested And Able »

ALTER BRIDGE poursuit la promotion de son huitième album studio avec la sortie du clip officiel de « Tested And Able ». Dévoilée le 6 octobre, cette nouvelle vidéo mise sur une approche résolument live afin de mettre en avant l’énergie du groupe sur scène.

Extrait de l’album éponyme « Alter Bridge », paru le 9 janvier 2026 via Napalm Records, « Tested And Able » s’inscrit dans la continuité du son développé par le groupe depuis plus de vingt ans. Myles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall et Scott Phillips sont ici réunis dans un clip essentiellement consacré à leur performance scénique, une manière de rappeler que la dimension live reste au cœur de l’identité d’ALTER BRIDGE.

Plutôt que de proposer une nouvelle interprétation narrative du morceau, le groupe a donc choisi de montrer ce que « Tested And Able » peut devenir une fois joué devant un public. Les images mettent l’accent sur la puissance du quatuor et sur cette combinaison entre les guitares de Mark Tremonti et Myles Kennedy, la section rythmique assurée par Brian Marshall et Scott Phillips, et les mélodies vocales qui constituent l’une des signatures d’ALTER BRIDGE.

Le choix de ce morceau intervient alors que le groupe s’apprête à reprendre la route aux États-Unis pour la dernière partie de sa tournée « What Lies Within ». Cette série de 18 concerts débutera le 5 novembre à Philadelphie et se terminera le 5 décembre à Reno, avec BIG WRECK et Tim Montana en accompagnement sur la tournée.

Cette nouvelle série de dates permettra notamment au groupe de défendre sur scène les morceaux de son album éponyme, qui compte douze titres et a été produit une nouvelle fois par Michael « Elvis » Baskette. Le disque avait été enregistré en 2025 entre les studios 5150 en Californie et le studio de Baskette en Floride.

Avec « Tested And Able », ALTER BRIDGE ajoute donc un nouveau clip à la campagne autour de son album éponyme, tout en offrant un aperçu de ce que le groupe entend continuer à défendre sur scène. Après plus de deux décennies de carrière, la formation américaine reste manifestement attachée à cette relation directe avec son public, et cette nouvelle vidéo en constitue une démonstration particulièrement efficace.