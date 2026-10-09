FIT FOR A KING annonce une édition deluxe de « Lonely God » et dévoile le titre « Dirt »

FIT FOR A KING prolonge l’aventure de son huitième album studio. Le groupe américain de metalcore annonce la sortie d’une édition deluxe de « Lonely God », attendue le 30 octobre via Solid State Records. Cette nouvelle version comprendra trois titres supplémentaires, « Steady Doom », « Blood Pact » et « Dirt », dont le dernier bénéficie désormais d’un visualizer officiel.

Paru l’été dernier, « Lonely God » marque une nouvelle étape dans le parcours du quintette texan, qui continue de faire évoluer son approche du metalcore en mêlant riffs massifs, mélodies alternatives, brutalité deathcore et éléments électroniques. Cette édition enrichie permettra aux fans de découvrir trois morceaux supplémentaires venant compléter les quatorze titres de l’album original.

Parmi ces nouveautés, « Blood Pact » avait déjà été dévoilé plus tôt dans l’année. FIT FOR A KING met désormais en avant « Dirt », un morceau qui s’attaque à un thème particulièrement introspectif : la difficulté à reconnaître ses propres erreurs et la tendance à rejeter la responsabilité de ses échecs sur les autres.

Le chanteur Ryan Kirby explique que le titre parle de cette incapacité à assumer la responsabilité de ses propres revers. Selon lui, inventer des histoires dans lesquelles les autres seraient responsables de notre chute ne fait qu’accélérer la destruction inévitable de nos espoirs et de nos rêves. Un propos qui s’inscrit dans la dimension personnelle et émotionnelle régulièrement explorée par le groupe, derrière la puissance de ses compositions.

Avec cette sortie, FIT FOR A KING poursuit ainsi l’exploitation de « Lonely God », un album qui s’inscrit dans la continuité d’une discographie construite depuis les débuts du groupe en 2011. Au fil des années, la formation a développé une identité sonore reconnaissable, capable d’alterner passages mélodiques, rythmiques écrasantes et séquences particulièrement agressives.

Le quintette s’est notamment illustré avec « Creation/Destruction » en 2013, « Slave to Nothing » en 2014, « Deathgrip » en 2016, puis « The Path » en 2020. En 2022, « The Hell We Create » avait confirmé sa place sur la scène metalcore américaine, avec notamment un cinquième démarrage dans le Top 3 du classement Billboard Top Christian Albums.

FIT FOR A KING peut également compter sur plusieurs collaborations marquantes avec des formations comme AUGUST BURNS RED, THE PLOT IN YOU, THE GHOST INSIDE et WE CAME AS ROMANS. Le groupe a par ailleurs accumulé près d’un demi-milliard d’écoutes en streaming, porté par des titres comme « When Everything Means Nothing », « The Price of Agony » et « Breaking the Mirror ».

La version deluxe de « Lonely God » sera disponible le 30 octobre. Elle réunira seize morceaux au total, dont les trois titres inédits « Steady Doom », « Blood Pact » et « Dirt ».

Tracklist de « Lonely God (Deluxe) » :

Begin The Sacrifice The Temple Extinction No Tomorrow Shelter Monolith Lonely God Between Us Sentient Blue Venom TECHNIUM Witness The End (feat. Chris Motionless) Keeping Secrets Steady Doom Blood Pact Dirt