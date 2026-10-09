CALL ME AMOUR annonce son ultime EP et dévoile le single « The Way That You Are »

Le groupe britannique CALL ME AMOUR s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le quatuor vient d’annoncer la sortie de son ultime EP, un disque qui entend réunir les différentes influences explorées au fil de son parcours et affirmer pleinement l’identité musicale qu’il a progressivement construite. Pour accompagner cette annonce, la formation dévoile également un nouveau single, « The Way That You Are », accompagné de son clip officiel.

Enregistré aux Amour Studios, sur l’île de Man, ce nouvel EP représente, selon le groupe, l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations et d’évolution musicale. CALL ME AMOUR estime avoir enfin trouvé la formule qui correspond le mieux à sa vision artistique, en réunissant les différentes facettes de son univers dans un ensemble plus cohérent et affirmé.

« Nous sommes incroyablement fiers de ce disque. Nous avons le sentiment que tout ce que nous avons exploré en tant que groupe nous a conduits jusqu’ici », explique la formation à propos de cette sortie qui marquera la fin d’un chapitre de son histoire.

Premier aperçu de ce dernier projet, « The Way That You Are » illustre la volonté du groupe de brouiller les frontières entre rock puissant, guitares massives et influences électroniques. Le guitariste Geoff Murphy revient sur la genèse du morceau, initialement construit autour d’un riff de heavy rock teinté de blues. Le groupe a ensuite choisi de lui donner une direction différente, en développant un son plus lourd et dominé par les basses, inspiré notamment par son intérêt pour la musique électronique et des artistes comme Wiley, avec son titre « Brand New Rolex », et Kele, connu pour « Tenderoni ».

Le titre a également nécessité plusieurs phases de reconstruction avant de trouver sa forme définitive. Le chanteur Harry Radford explique que le groupe a démonté et réassemblé le morceau à plusieurs reprises avant de parvenir au résultat recherché. Une démarche qui semble résumer l’approche de CALL ME AMOUR, toujours prêt à expérimenter pour trouver le juste équilibre entre puissance, mélodie et textures électroniques.

Le clip qui accompagne le single joue, lui aussi, la carte du mélange des genres. La formation s’est amusée à revisiter l’esthétique des films américains de lycéens des années 1950, avec un clin d’œil assumé à « Grease ». Réalisée avec la complicité de Sitcom Soldiers, qui accompagne le groupe depuis ses débuts, cette vidéo fait également référence à plusieurs groupes et clips qui ont marqué les membres de la formation. Harry Radford tient d’ailleurs à remercier l’équipe de réalisation, les acteurs et les proches qui ont participé à cette aventure.

Ce nouveau single fait suite à « Wrong Direction », paru en 2025 et également présent sur le prochain EP. Intitulé « Call Me Amour », celui-ci comprendra cinq titres : « Much Better », « Wrong Direction », « The Way That You Are », « Built For War » et « Short, Not Sweet ». Si sa date de sortie n’a pas été précisée dans le communiqué, le groupe présente déjà ce disque comme une synthèse de son parcours musical.

L’annonce intervient alors que CALL ME AMOUR prépare une tournée européenne en compagnie de Melrose Avenue et d’Arankai. Cette série de 31 dates, programmée du 27 janvier au 6 mars 2027, permettra au groupe de retrouver les scènes britanniques et européennes avant de refermer ce chapitre de son histoire. Les amateurs français pourront notamment le retrouver le 9 février 2027 au Trabendo, à Paris.

Formé autour de musiciens ayant déjà connu des expériences scéniques importantes, CALL ME AMOUR s’est construit sur une volonté de mêler guitares incisives, sonorités électroniques et compositions chargées d’émotion. Les parcours individuels de ses membres les ont notamment conduits à travailler avec des artistes et des formations issus de différentes scènes, ainsi qu’à se produire dans des festivals et des salles majeures. Leur réunion autour de CALL ME AMOUR est née de liens d’amitié durables et d’une passion commune pour la scène.

Avec cet ultime EP, le groupe entend donc laisser une dernière trace discographique qui rassemble les différentes étapes de son évolution. Reste à découvrir comment ces cinq morceaux viendront conclure l’aventure, alors que la tournée de 2027 offrira encore plusieurs occasions de retrouver CALL ME AMOUR en concert.

Tracklist de « Call Me Amour » :

Much Better Wrong Direction The Way That You Are Built For War Short, Not Sweet