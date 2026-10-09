JUDAS PRIEST : Ian Hill annonce sa retraite après 57 ans au sein du groupe

C’est la fin d’une époque pour JUDAS PRIEST. Ian Hill, bassiste et membre fondateur du groupe britannique, annonce sa retraite après près de six décennies passées au sein de l’une des formations les plus emblématiques de l’histoire du heavy metal. Dans un message personnel, le musicien explique que ses problèmes de santé ne lui permettent plus d’assurer les concerts dans les conditions qu’il s’impose. Pour lui succéder sur scène, le groupe a choisi Davey Rimmer, connu notamment pour son travail avec URIAH HEEP et ELEGANT WEAPONS.

Dans son message, Ian Hill revient avec émotion sur la décision qu’il a longtemps espéré pouvoir repousser. Lorsqu’on lui demandait combien de temps il comptait continuer à jouer, sa réponse était toujours la même : jusqu’au jour où ses performances commenceraient à en souffrir. « Je déteste devoir le dire, mais ce moment est arrivé », confie-t-il.

Le bassiste explique souffrir depuis plusieurs années d’une arthrite qui a progressivement atteint un stade avancé. Son épaule gauche et sa main droite sont particulièrement touchées, tandis que son épaule droite et ses deux genoux sont également concernés. Malgré les traitements antidouleur, les gels et les injections de cortisone, la situation s’est aggravée au point de compromettre sa capacité à jouer sur scène.

Ian Hill révèle également qu’une rupture de tendon à l’épaule gauche, survenue juste avant les rappels du concert de JUDAS PRIEST à Bruxelles, l’a empêché de poursuivre normalement la tournée européenne. La blessure était telle qu’il ne pouvait plus lever suffisamment le bras pour atteindre le manche de sa basse. Le groupe avait heureusement anticipé cette éventualité en demandant à Davey Rimmer d’apprendre le répertoire afin de pouvoir remplacer Ian en cas de besoin. Celui-ci a ainsi assuré le concert de Londres, où il a livré une prestation saluée par ses futurs collègues.

Le musicien a consulté des spécialistes, mais l’éventualité d’une opération ne garantit pas qu’il retrouverait suffisamment de force dans son épaule et son bras pour assurer un concert complet. Face à cette incertitude, Ian Hill a donc décidé de mettre un terme à sa carrière sur scène. Une décision également motivée par le désir de consacrer davantage de temps à sa famille, après 57 années durant lesquelles la musique et les tournées ont occupé une place centrale dans sa vie.

« J’ai négligé ma vie de famille pendant 57 ans », explique-t-il, ajoutant vouloir profiter des années à venir pour rattraper le temps perdu et partager davantage de moments avec ses proches.

Pour lui succéder, le choix de Davey Rimmer s’est imposé naturellement. Ian Hill le décrit comme un excellent bassiste et une personne avec laquelle le groupe pourra poursuivre son chemin en toute confiance. Il lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de l’aventure au sein de JUDAS PRIEST.

Cette annonce marque un tournant majeur pour le groupe. Ian Hill était le seul membre présent sans interruption depuis sa formation en 1969, aux côtés du chanteur Al Atkins et du guitariste K.K. Downing, avant que Rob Halford ne rejoigne la formation en 1973. Au fil des décennies, sa basse a accompagné l’évolution du groupe, des premiers albums jusqu’aux grandes heures du heavy metal, avec des disques devenus incontournables comme « British Steel », « Screaming for Vengeance » ou encore « Painkiller ».

Sa discrétion sur scène n’a jamais diminué l’importance de son rôle dans l’identité sonore de JUDAS PRIEST. Aux côtés des guitares de Glenn Tipton et K.K. Downing, puis de Richie Faulkner, ses lignes de basse ont contribué à façonner le son d’une formation qui a profondément marqué plusieurs générations de musiciens et de fans.

Malgré son départ des tournées, Ian Hill indique avoir pu enregistrer les parties de basse destinées au prochain album du groupe. Son retrait de la scène ne signifie donc pas nécessairement que sa contribution au travail en studio est déjà terminée, même si aucune précision supplémentaire n’a été communiquée à ce sujet.

Le musicien conclut son message en exprimant sa gratitude pour cette aventure exceptionnelle et pour le soutien reçu au fil des années : il remercie les fans de lui avoir permis de vivre cette vie et leur adresse un message d’affection.

Après 57 ans de carrière au sein de JUDAS PRIEST, Ian Hill quitte donc la scène avec le sentiment d’avoir vécu un parcours extraordinaire. Une page se tourne pour le groupe comme pour les fans, qui perdent l’un des derniers liens avec ses premières années. Son héritage, lui, restera indissociable de l’histoire du heavy metal.