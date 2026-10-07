WAGE WAR dévoile « God Complex » et annonce son nouvel album « Landfall »

WAGE WAR continue de préparer son retour avec « God Complex », un nouveau single qui confirme les ambitions toujours plus imposantes du groupe américain. Originaire de Floride, le quintette vient également de révéler les détails de son prochain album, « Landfall », attendu le 9 octobre via Fearless Records.

Avec « God Complex », WAGE WAR reste fidèle à cette formule qui lui a permis de s’imposer parmi les formations les plus en vue de la scène metal moderne. Le morceau repose sur des riffs particulièrement massifs, des grooves profonds et une construction pensée pour alterner passages agressifs et refrains plus mélodiques. Une nouvelle démonstration de la capacité du groupe à conjuguer la brutalité du metalcore avec une approche résolument taillée pour les grandes scènes.

Le titre prend rapidement de l’ampleur avant de déboucher sur un breakdown particulièrement imposant. WAGE WAR ne cherche manifestement pas la subtilité ici : « God Complex » mise sur l’impact, les basses fréquences et cette sensation de puissance qui constitue depuis plusieurs années l’une des signatures du groupe.

Le morceau s’inscrit dans la continuité de l’évolution de WAGE WAR, dont le son s’est progressivement élargi au-delà des codes traditionnels du metalcore. Les guitares restent omniprésentes et agressives, tandis que les refrains apportent cette dimension plus accessible qui permet au groupe de toucher un public toujours plus large sans abandonner son identité.

« God Complex » vient ainsi renforcer l’attente autour de « Landfall », le nouvel album de WAGE WAR qui sortira numériquement le 9 octobre chez Fearless Records. Le disque sera porté par Briton Bond au chant, Cody Quistad à la guitare rythmique et aux voix claires, Seth Blake à la guitare lead, Chris Gaylord à la basse et Stephen Kluesener à la batterie.

Après avoir progressivement gravi les échelons de la scène metal internationale, WAGE WAR semble aujourd’hui clairement viser une nouvelle dimension. Avec « God Complex », le groupe livre un titre taillé pour les concerts, et notamment pour ces moments où un breakdown suffisamment massif peut transformer une fosse en véritable champ de bataille.

« Landfall » sera disponible le 9 octobre via Fearless Records.