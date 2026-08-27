IN THIS MOMENT « Witch », chronique du nouvel album entre puissance metal et manque de cohérence

Avec « Witch », IN THIS MOMENT ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Ce neuvième album studio aligne onze titres et poursuit le travail entamé depuis plusieurs années par le groupe autour d’un metal moderne, théâtral et particulièrement travaillé. Une nouvelle fois porté par la voix et la présence de Maria Brink, l’album cherche autant à imposer son univers qu’à multiplier les ambiances.

Dès les premières secondes de « Shame », le constat est évident : on a affaire à une grosse production. Le son est massif, précis et particulièrement percutant. Chaque élément semble avoir trouvé sa place dans un mix extrêmement soigné, des guitares aux percussions en passant par les différentes couches électroniques et les effets qui viennent enrichir l’ensemble. IN THIS MOMENT maîtrise parfaitement cet aspect de sa musique et « Witch » ne fait clairement pas exception à la règle.

Le groupe continue d’ailleurs à jouer avec cette frontière entre metal moderne et influences plus ouvertes. Les arrangements ne cherchent pas systématiquement la brutalité et savent intégrer des sonorités plus atmosphériques, électroniques ou mélodiques. C’est précisément cette capacité à construire une identité sonore très reconnaissable qui fait depuis longtemps partie de la force d’IN THIS MOMENT.

Sur le papier, « Witch » dispose également de plusieurs arguments avec ses collaborations. « I Want To Believe » accueille ainsi Dayseeker, tandis que Kim Dracula apparaît sur « Heretic ». Le groupe propose également une relecture de « Another Brick In The Wall » de Pink Floyd avec Kat Von D. Ces participations renforcent encore cette volonté d’explorer plusieurs facettes plutôt que de s’enfermer dans une formule unique.

Mais c’est justement là que l’album commence à montrer ses limites.

Sur onze morceaux, tous ne se situent pas au même niveau. Certains titres sont particulièrement accrocheurs et convaincants, capables de rester immédiatement en tête et de démontrer tout le savoir-faire du groupe. « Shame » constitue une excellente entrée en matière, tandis que « Sleeping With The Enemy » illustre particulièrement bien cette capacité à mélanger puissance, tension et mélodie. Le morceau avait d’ailleurs déjà permis au groupe de présenter une première facette de ce nouvel album avant sa sortie.

À côté de ces réussites, d’autres morceaux apparaissent plus attendus. On sent parfois IN THIS MOMENT chercher à couvrir plusieurs types de titres et plusieurs ambiances plutôt qu’à construire un album véritablement homogène. L’idée n’est pas mauvaise en soi, surtout pour un groupe dont l’identité repose justement sur cette capacité à mélanger les influences. Mais ici, cette diversité finit parfois par donner l’impression d’un disque qui avance dans plusieurs directions sans toujours parvenir à les réunir complètement.

C’est probablement ce manque de cohérence qui empêche « Witch » de réellement sortir du lot. Le problème n’est pas la qualité de la production, ni même le manque d’idées. IN THIS MOMENT possède toujours une identité forte et une véritable maîtrise de son univers. Le problème vient davantage de l’équilibre entre les différents morceaux. Là où certains imposent immédiatement leur personnalité, d’autres semblent davantage servir à compléter l’ensemble.

Pour autant, il serait difficile de considérer « Witch » comme un album raté. Bien au contraire. Il s’inscrit parfaitement dans la continuité de ce qu’IN THIS MOMENT construit depuis « Blood », « Black Widow », « Ritual », « Mother » ou encore « Godmode ». Le groupe conserve cette approche très personnelle du metal, entre riffs lourds, atmosphères travaillées, arrangements modernes et mélodies immédiatement identifiables. « Witch » est d’ailleurs le neuvième album studio du groupe, après « Godmode » paru en 2023.

Il reste aussi cette présence de Maria Brink, toujours au centre de l’identité d’IN THIS MOMENT. Son approche vocale permet au groupe de passer d’un registre à l’autre et de donner une vraie dimension théâtrale à des compositions qui pourraient parfois sembler plus classiques sur le papier. C’est encore une fois l’un des éléments qui permettent au groupe de conserver une personnalité très identifiable au milieu d’une scène metal moderne particulièrement fournie.

« Witch » est donc un album paradoxal. Il est puissant, parfaitement produit et contient plusieurs morceaux particulièrement efficaces, mais il manque parfois de cette cohérence qui aurait pu transformer une bonne collection de titres en un grand album. IN THIS MOMENT continue néanmoins à avancer dans son univers sans chercher à renier ce qui a fait son succès, et c’est probablement ce que les fans du groupe apprécieront le plus.

Sans révolutionner sa formule, « Witch » confirme ainsi que le groupe possède encore suffisamment d’idées et de personnalité pour continuer à occuper une place à part dans le metal moderne. Il faudra simplement accepter que les onze titres ne soient pas tous aussi convaincants les uns que les autres. Pour les fidèles d’IN THIS MOMENT, le rendez-vous reste néanmoins largement recommandable.