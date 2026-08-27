Amon Amarth dévoile « Eight Legs of Thunder », un nouvel hymne inspiré de la mythologie nordique

Après avoir annoncé durant l’été la sortie de son nouvel album The Allfather Awakens, Amon Amarth en révèle aujourd’hui un nouvel extrait avec « Eight Legs of Thunder ». Inspiré de Sleipnir, le légendaire cheval à huit pattes d’Odin, ce nouveau morceau plonge une nouvelle fois dans l’imaginaire de la mythologie nordique, tout en s’accompagnant d’un clip pour le moins inattendu.

Porté par un riff principal lancé à pleine vitesse et un refrain puissant et immédiatement entraînant, « Eight Legs of Thunder » se présente comme un véritable hymne à la gloire de la monture d’Odin. Amon Amarth y retrouve cette combinaison de mélodies accrocheuses, de puissance et de récits épiques qui constitue l’une des signatures du groupe suédois.

Mais c’est surtout son clip qui surprend. Plutôt que de transposer l’histoire de Sleipnir dans un univers viking traditionnel, Amon Amarth choisit de l’envoyer… dans un western américain.

Cow-boys, chevaux, pick-up, routes désertiques et paysages arides composent ainsi le décor de cette nouvelle vidéo, dans laquelle le mythique destrier à huit pattes fait lui-même une apparition lors d’une séquence onirique et particulièrement surréaliste. Une manière pour le groupe de jouer une nouvelle fois avec les codes du metal et de son propre univers visuel.

Réalisateur du clip, Dariusz Szermanowicz explique avoir travaillé étroitement avec le groupe afin de mélanger l’atmosphère brute et poussiéreuse du western moderne avec la dimension épique et sombre de la mythologie nordique. L’objectif était de dépasser le simple clip musical pour construire une véritable aventure cinématographique, mêlant action, tension et humour noir.

« Eight Legs of Thunder » constitue le **dernier avant-goût de The Allfather Awakens« , nouvel album d’Amon Amarth qui doit marquer le début d’une nouvelle ère pour les Suédois. Le disque proposera dix titres, avec une nouvelle collection de riffs massifs et de mélodies qui viennent poursuivre l’héritage du groupe.

Comme sur les précédents albums d’Amon Amarth, Odin, le « Père de Tout », occupe une place centrale dans les textes et l’imagerie développés autour du disque. Dieu suprême du panthéon nordique, associé notamment à la guerre, la sagesse, la mort, la magie et la poésie, il demeure une source d’inspiration majeure pour Johan Hegg et ses compagnons.

Pour autant, The Allfather Awakens ne sera pas un véritable concept album. Le groupe le présente plutôt comme un recueil de récits épiques et historiques, abordant notamment les notions de conflits et de sacrifices accomplis au nom d’un bien supérieur.

Après plus de trois décennies de carrière, Amon Amarth continue ainsi d’explorer les mythes nordiques tout en cherchant de nouvelles manières de les mettre en scène. « Eight Legs of Thunder » en est une nouvelle démonstration, avec un morceau directement inspiré de Sleipnir et un clip qui choisit de faire se rencontrer deux univers a priori très éloignés : les sagas nordiques et le western américain.

En France, le groupe défendra The Allfather Awakens sur scène le mardi 13 octobre 2026 au Zénith Paris – La Villette. Cette date s’inscrit dans la nouvelle tournée européenne d’Amon Amarth, qui promet également une toute nouvelle mise en scène théâtrale et une setlist gargantuesque.

Une chose est certaine : avec « Eight Legs of Thunder », Amon Amarth vient de lancer un dernier appel avant l’arrivée de The Allfather Awakens, attendu le 2 octobre 2026. Et cette fois, le raid viking passe clairement par le Far West.

Amon Amarth – Zénith Paris – La Villette

13 octobre 2026

Avec Orbit Culture et Soilwork