Imminence dévoile « If Not Now, When » et poursuit son épopée avec « Axis Mundi »

Les Suédois de Imminence poursuivent leur plongée dans l’univers de Axis Mundi avec « If Not Now, When », un nouveau single qui dévoile une facette supplémentaire de leur sixième album studio, attendu le 2 octobre 2026 via Sumerian Records.

Accompagné d’un nouveau clip cinématographique, « If Not Now, When » s’inscrit dans la continuité narrative initiée avec « The Sword That Never Bends », puis développée dans « False Light ». Imminence continue ainsi de construire un véritable univers visuel et musical autour de son nouvel album, quelque part entre fantasy médiévale, mythologie et introspection.

Musicalement, le morceau s’appuie sur des guitares rugueuses, des mélodies mélancoliques et une atmosphère fortement imprégnée par le grunge des années 90. Si la lourdeur reste bien présente, le titre laisse également une place importante au violon d’Eddie Berg, élément devenu indissociable de l’identité d’Imminence.

Cette opposition entre agressivité et fragilité constitue justement l’une des grandes forces du groupe. Le metalcore se retrouve ici confronté à des passages plus atmosphériques et mélodiques, tandis que le violon apporte une dimension presque dramatique à l’ensemble.

Le clip poursuit quant à lui l’histoire d’un chevalier immortel condamné à errer éternellement à la recherche de la mort, la seule chose qui lui soit définitivement inaccessible. À mesure que les différents singles sont dévoilés, le monde d' »Axis Mundi » se précise, brouillant volontairement les frontières entre mythe, mémoire et condition humaine.

Avec ce nouvel album, Imminence continue ainsi de repousser les limites de son approche, mêlant metalcore, arrangements orchestraux, rock atmosphérique et narration cinématographique. Le groupe a une nouvelle fois travaillé avec son collaborateur de longue date Henrik Udd, connu notamment pour ses collaborations avec Architects, Bring Me The Horizon et Dayseeker. Des contributions supplémentaires à la production ont été assurées par Drew Fulk, qui a notamment travaillé avec Knocked Loose, Twenty One Pilots et HEALTH.

Axis Mundi se présente donc comme une œuvre pensée comme un voyage cohérent, dans laquelle chaque morceau apporte une nouvelle pièce à un univers particulièrement ambitieux. Les premiers extraits ont déjà permis d’en découvrir plusieurs dimensions, et « If Not Now, When » poursuit cette construction en privilégiant une approche plus mélodique et émotionnelle.

Après la sortie de l’album, Imminence prendra la route pour sa plus importante tournée européenne en tête d’affiche à ce jour, prévue en janvier et février 2027. Le groupe sera accompagné de August Burns Red et House of Protection.

Une date française est d’ores et déjà programmée : Imminence se produira au Zénith Paris – La Villette le 16 janvier 2027.

Dates européennes 2027 :

08/01/27 – Filmstudios, Gothenburg (SE)

09/01/27 – Sporthalle, Hamburg (DE)

10/01/27 – 013 Poppodium, Tilburg (NL)

12/01/27 – Academy, Manchester (UK)

13/01/27 – Brixton Academy, London (UK)

15/01/27 – Ancienne Belgique, Brussels (BE)

16/01/27 – Zénith Paris – La Villette, Paris (FR)

17/01/27 – Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf (DE)

19/01/27 – Stadthalle, Offenbach am Main (DE)

20/01/27 – MHPArena, Ludwigsburg (DE)

21/01/27 – Alcatraz, Milan (IT)

22/01/27 – Halle 662, Zurich (CH)

24/01/27 – Gasometer, Vienna (AT)

25/01/27 – Barba Negra Red Stage, Budapest (HU)

26/01/27 – SaSaZu, Prague (CZ)

27/01/27 – Zenith, Munich (DE)

29/01/27 – Columbiahalle, Berlin (DE)

30/01/27 – Haus Auensee, Leipzig (DE)

31/01/27 – Progresja, Warsaw (PL)

02/02/27 – Kulttuuritalo, Helsinki (FI)

04/02/27 – Sentrum Scene, Oslo (NO)

05/02/27 – Fållan, Stockholm (SE)

06/02/27 – Slagthuset, Malmö (SE)

« Axis Mundi » sortira le 2 octobre 2026 via Sumerian Records.

Tracklisting :

« Twisting In The Wind » « The Sword That Never Bends » « Devil May Try » « Crestfallen » « False Light » « If Not Now, When » « Didn’t Think About You (Lately) » « Leviathan » « Shed Your Skin » « Power Divine » « Exodus »