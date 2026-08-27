Hypno5e dévoile « Molecular Angel », nouvel extrait de son album « Trame Noire »

Après avoir annoncé en juillet la sortie de son septième album, Hypno5e poursuit la présentation de Trame Noire avec « Molecular Angel », deuxième extrait de ce nouveau chapitre discographique. Le groupe montpelliérain accompagne cette sortie d’un clip qui permet de plonger un peu plus dans l’univers singulier de l’album, attendu le 6 novembre 2026 chez Pelagic Records.

Après « Lost Fires », qui ouvre l’album, « Molecular Angel » révèle une autre facette de Trame Noire. Le morceau alterne passages d’une grande intensité et séquences contemplatives, avant de basculer progressivement dans un chaos frénétique. Une construction qui illustre parfaitement la volonté d’Hypno5e de faire de sa musique une expérience immersive, où les contrastes jouent un rôle aussi important que la puissance.

Pour Emmanuel Jessua, chanteur et guitariste du groupe, « Molecular Angel » représente un véritable tournant dans la trajectoire du personnage au centre du concept de l’album. Le morceau accompagne le passage d’une mutation de l’environnement à une transformation plus intime, tout en adoptant une écriture volontairement plus directe et condensée que les compositions habituelles du groupe.

« Trame Noire » poursuit l’exploration entamée avec A Distant (Dark) Source en 2019 puis Sheol en 2023. Cette nouvelle œuvre s’intéresse à un protagoniste confronté à son traumatisme au cours d’une nuit, tandis que les éléments les plus infimes de son environnement font progressivement remonter des souvenirs enfouis.

Le titre de l’album fait référence à une trame noire, une architecture urbaine pensée pour préserver l’obscurité nocturne au bénéfice des espèces qui vivent et se déplacent durant la nuit. Pour Hypno5e, cette idée devient le point de départ d’une narration où lumière, température, mouvements et sons participent à l’évolution psychologique du personnage.

L’idée est notamment née d’un séjour d’Emmanuel Jessua à La Réunion, où le musicien a rencontré un scientifique travaillant sur cette notion. Plus qu’une histoire linéaire, c’est la métamorphose permanente de l’environnement qui constitue le véritable moteur de l’album.

Musicalement, Hypno5e continue de développer ce metal cinématographique qui fait sa singularité depuis plus de vingt ans. Son approche mêle ici sonorités lourdes, metal progressif, avant-garde, post-rock, samples et passages atmosphériques, avec une production volontairement différente des précédentes réalisations du groupe.

Trame Noire se distingue notamment par une production plus légère, moins ancrée dans les standards du tech-metal, et davantage influencée par le rock psychédélique des années 70. Cette recherche de sobriété se retrouve également dans l’identité visuelle de l’album, dont la pochette est une esquisse brute et non retravaillée réalisée par Thierry Jessua, père d’Emmanuel, co-parolier et collaborateur régulier du groupe.

Avec seulement six titres et environ quarante minutes de musique, Hypno5e assume également un format plus court que sur ses précédents albums. Les morceaux sont conçus pour s’enchaîner comme un flux continu, faisant progressivement passer l’auditeur de paysages atmosphériques à des explosions de violence sonore.

Formé en 2003, Hypno5e s’est imposé au fil des années comme l’une des formations les plus singulières de la scène progressive française. Après Des deux l’une est l’autre en 2007, le groupe a développé son langage musical avec Acid Mist Tomorrow en 2012 et Shores of the Abstract Line en 2016. La bande originale du film Alba – Les ombres errantes en 2018 a ensuite permis d’explorer sa dimension acoustique, avant les deux volets de la précédente saga conceptuelle.

Avec Trame Noire, Hypno5e ouvre donc une nouvelle ère artistique, aussi bien dans l’écriture que dans la production et la conception visuelle. Un disque plus court, différent de ses prédécesseurs, mais qui conserve cette volonté de ne jamais se répéter.

« Molecular Angel » constitue ainsi une nouvelle pièce de ce puzzle, avant la sortie de Trame Noire le 6 novembre 2026.

Hypno5e sera également en tournée en France en octobre 2026, avant de rejoindre The Ocean en décembre pour une série de dates européennes.