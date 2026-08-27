Glasswaves dévoile son premier album « (while)True » et le single « Swarm.ING_ »

Originaire de Rochester, dans l’État de New York, le trio Glasswaves s’apprête à franchir une nouvelle étape avec la sortie de son premier album, « (while)True », prévue le 23 octobre 2026 via SharpTone Records. Pour accompagner cette annonce, le groupe dévoile aujourd’hui le clip de son nouveau single, « Swarm.ING_ ».

Formé en 2023, Glasswaves réunit Noah Rich au chant, Owen Miller à la guitare et Brendan Curtis à la basse. En quelques singles, un EP et plusieurs tournées, le groupe a progressivement développé une identité située au croisement de la dark pop, de l’alternative rock et des sonorités électroniques, avec une approche nettement plus lourde venant renforcer l’ensemble.

Avec « (while)True », le trio entend cependant aller bien plus loin qu’une simple collection de morceaux. L’album repose sur un véritable concept narratif imaginé autour de Liminal-Neuro, une entreprise spécialisée dans les technologies médicales qui cherche à traiter les traumatismes, les addictions et les obsessions grâce à une substance expérimentale baptisée « Neuro Veil ».

Lorsque les expériences de l’entreprise tournent mal, une mystérieuse entité féminine ancienne, surnommée « The Veil », fait son apparition. Elle matérialise les désirs les plus intimes de ses victimes et utilise leurs propres failles pour les manipuler. Malgré les conséquences des expérimentations, le médecin à la tête de Liminal-Neuro poursuit son objectif, bien décidé à retrouver cette entité.

Cette histoire sert de fil conducteur à un album qui mêle metalcore cathartique, hard rock atmosphérique et dark pop, avec une dimension cinématographique particulièrement prononcée. Glasswaves décrit « (while)True » comme son disque le plus ambitieux et personnel à ce jour, explorant notamment le traumatisme, l’addiction, la perception et les forces invisibles qui influencent notre manière de penser.

Le groupe revendique également une volonté de s’affranchir des attentes liées à son précédent matériel. « Nous nous sommes challengés créativement, nous avons arrêté de suivre les attentes et avons fait le disque que nous voulions réellement faire », explique Noah Rich.

Le nouveau single « Swarm.ING_ » illustre justement cette évolution. Selon le chanteur, le morceau évoque la sensation de voir quelque chose prendre progressivement le contrôle de son esprit et se nourrir de soi, avant de réaliser que l’on est soi-même devenu la chose qui nous consume.

Musicalement, le titre marque également une nouvelle direction pour Glasswaves. « Quand nous avons commencé ce morceau, nous avons eu l’impression de toucher à une nouvelle direction, presque nu-metal, tout en conservant cette identité Glasswaves », explique Noah Rich.

Pour donner vie à « (while)True », le trio a travaillé durant toute l’année 2026 avec le producteur Justin Spaulding, entre Atlanta, New York et des sessions à distance via Discord. Parmi les influences citées par le groupe figurent notamment The Neighbourhood, Tame Impala, The Plot In You, Sace6 et Bring Me The Horizon, un éventail qui permet de mieux comprendre la volonté de Glasswaves de brouiller les frontières entre musique alternative, électronique et metal.

Le groupe accompagne cette sortie d’un tracklisting volontairement marqué par une esthétique numérique, avec des titres comme « FALSE_glow: », « Saving[face] », « fvck.me.up », « Swarm.ING_ », « (D:)rive », « doomed:2:DIE », « SCARed », « PR3SSURE » ou encore « ://WishIDidn’t ».

Avec « (while)True », Glasswaves ne cherche donc pas uniquement à présenter son univers musical. Le trio construit un véritable monde dans lequel la narration, l’esthétique et la musique se répondent pour aborder des thématiques très contemporaines autour de la technologie, de la manipulation et des dérives humaines.

« (while)True » sortira le 23 octobre 2026 chez SharpTone Records.

Tracklisting :

« FALSE_glow: » « Saving[face] » « fvck.me.up » « Swarm.ING_ » « (D:)rive » « doomed:2:DIE » « <> » « SCARed » « hi xoxo » « PR3SSURE » « circling_the_drain » « ://WishIDidn’t »