RAUNCHY « Prisoner » : le retour cinématographique et puissant des pionniers danois du Metal (Chronique)

Douze ans. Il aura fallu attendre douze années pour que RAUNCHY fasse enfin entendre à nouveau sa voix. Après une longue période de silence, le groupe danois revient avec « Prisoner« , son septième album studio, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette attente n’a pas été vaine. Loin de chercher simplement à reproduire ce qui faisait son identité par le passé, le groupe semble avoir profité de cette longue parenthèse pour laisser mûrir ses compositions et proposer une œuvre qui conserve son ADN tout en lui donnant une dimension plus ambitieuse.

Dès « Frostbite« , premier titre de l’album et l’un de ceux qui m’ont le plus convaincu, RAUNCHY pose les bases de ce « Prisoner ». Le morceau rassemble une grande partie des éléments qui rendent le groupe intéressant, avec des riffs efficaces, une rythmique dynamique, des claviers omniprésents et surtout cette alternance entre chant clair et voix agressive. Ces deux approches ne se contentent pas de se succéder, elles se répondent et permettent au morceau de faire passer différentes émotions. Une dualité vocale qui devient rapidement l’un des atouts majeurs de l’album.

RAUNCHY évolue depuis toujours à la frontière de plusieurs univers. Metal industriel, Death Metal mélodique, Metal moderne et éléments électroniques se côtoient sans jamais donner l’impression d’un assemblage artificiel. « Prisoner » pousse encore un peu plus loin cette démarche. Les claviers prennent davantage de place et apportent parfois une dimension ambiante, voire cinématographique, aux compositions. Certaines transitions ou nappes donnent ainsi aux morceaux une profondeur supplémentaire, créant des atmosphères qui contrastent avec les passages les plus lourds.

La production de Jacob Hansen accompagne parfaitement cette évolution. Le son est moderne, clair et particulièrement précis, sans pour autant sacrifier la puissance. Chaque instrument trouve sa place et les arrangements peuvent réellement être appréciés au fil des écoutes. Il ne s’agit pas ici d’une production qui cherche simplement à rendre l’ensemble massif, elle permet surtout de distinguer les différentes couches qui composent les morceaux. Les guitares, la batterie, les voix et les claviers peuvent ainsi cohabiter sans que l’un des éléments ne vienne systématiquement écraser les autres.

Cette richesse se retrouve également dans la construction de l’album. « Prisoner » sait être accrocheur et direct, mais RAUNCHY ne cherche pas à maintenir constamment le même niveau d’intensité. « Darkest Self » apporte par exemple un moment plus posé, qui permet de respirer avant de repartir vers des compositions plus nerveuses. Cette capacité à varier les ambiances évite à l’album de tomber dans une succession de titres construits sur une même recette.

Les claviers jouent d’ailleurs un rôle particulièrement intéressant dans cette diversité. Ils ne sont pas simplement utilisés pour renforcer ponctuellement une mélodie ou donner une couleur industrielle à un riff. Ils peuvent devenir une véritable composante atmosphérique, capable d’installer une ambiance ou de faire évoluer la perception d’un passage. Cette dimension contribue à donner à certains morceaux une identité assez singulière, parfois éloignée de ce que l’on peut entendre habituellement dans le Metal.

Le groupe assume également pleinement son goût pour les mélodies et les refrains mémorisables. Les parties les plus lourdes peuvent ainsi côtoyer des passages plus mélodiques sans que la transition paraisse forcée. C’est probablement là que se trouve l’une des grandes réussites de « Prisoner » : RAUNCHY parvient à rester Metal tout en laissant suffisamment d’espace aux mélodies, aux textures électroniques et aux émotions véhiculées par les voix.

Le contexte dans lequel l’album a été composé donne également une résonance particulière à son titre. Après douze années sans nouvel album, « Prisoner » évoque notamment cette sensation d’être enfermé dans ses propres habitudes, ses pensées ou le temps qui passe. Pourtant, le disque ne donne jamais vraiment l’impression d’être accablé par cette thématique. Au contraire, il possède une énergie presque libératrice. Le groupe revient avec l’envie de faire ce qu’il souhaite, sans chercher à répondre à une quelconque attente extérieure.

Et c’est peut-être ce qui rend l’écoute particulièrement agréable. « Prisoner » fonctionne immédiatement grâce à ses mélodies, ses riffs et son énergie, mais ne se limite pas à une écoute superficielle. Les arrangements électroniques, les différentes couches de claviers, les variations vocales ou certains détails de production se révèlent progressivement. On peut facilement se laisser porter par les morceaux lors d’une première écoute, avant de découvrir de nouveaux éléments lors des suivantes.

« Designed Despair« , choisi comme premier single, illustre lui aussi cette orientation. Les refrains mélodiques y rencontrent des passages industriels beaucoup plus lourds, tandis que les deux approches vocales semblent véritablement dialoguer. Cette opposition entre puissance et mélodie traverse finalement une grande partie de « Prisoner », sans devenir une contrainte pour les compositions.

Après une aussi longue absence, le risque aurait été de proposer un album trop nostalgique ou, au contraire, de vouloir à tout prix moderniser le son du groupe. RAUNCHY évite ces deux pièges. « Prisoner » ressemble à un album qui sait d’où vient le groupe, tout en assumant parfaitement le temps qui s’est écoulé depuis son dernier disque.

« Prisoner » est donc un retour particulièrement convaincant. Moderne sans être formaté, mélodique sans perdre sa puissance et riche en arrangements sans devenir excessivement complexe, l’album possède suffisamment de personnalité pour sortir du lot. RAUNCHY signe surtout un disque qui mérite plusieurs écoutes. Derrière son efficacité immédiate se cachent de nombreux détails qui apparaissent progressivement, faisant de ce retour bien plus qu’une simple opération nostalgique.

Douze ans après « Vices.Virtues.Visions.« , RAUNCHY revient avec un album ambitieux, vivant et profondément personnel. « Prisoner » ne cherche pas à effacer les années écoulées. Il les utilise au contraire pour proposer une musique plus mature, plus cinématographique et toujours aussi difficile à enfermer dans une seule case. Une belle façon de sortir du silence.