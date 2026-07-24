MADBALL « Not Your Kingdom », un retour brutal et authentique (Chronique)

Il y a des groupes dont chaque nouvel album est attendu comme un véritable événement. MADBALL fait incontestablement partie de cette catégorie. Depuis plus de trois décennies, les New-Yorkais incarnent l’une des références absolues du hardcore et continuent d’influencer des générations de groupes grâce à une identité restée intacte. Avec « Not Your Kingdom », le quintette prouve une nouvelle fois qu’il n’a rien perdu de sa rage ni de son efficacité.

Dès les premières secondes, MADBALL impose ce qui a fait sa réputation : un hardcore direct, brutal et sans artifices. Les riffs sont massifs, les rythmiques cognent avec une précision implacable et la voix de Freddy Cricien délivre chaque parole avec une intensité qui ne laisse aucun répit. Le groupe ne cherche pas à réinventer sa formule, mais à la perfectionner, et le résultat est particulièrement convaincant.

Ce qui distingue également « Not Your Kingdom », c’est sa construction. L’album ne se contente pas d’enchaîner les morceaux les plus violents. Il est pensé comme une véritable œuvre cohérente, presque cinématographique. Des interludes et des passages d’ambiance viennent ponctuer l’écoute, créant des respirations qui renforcent encore davantage l’impact des explosions de violence qui suivent. Cette mise en scène apporte une dimension supplémentaire à un disque déjà extrêmement solide.

Musicalement, MADBALL reste fidèle à ses racines. Chaque titre transpire l’ADN du hardcore new-yorkais : des compositions courtes, efficaces, des refrains immédiatement mémorisables et une énergie qui donne envie de rejoindre le pit dès les premières mesures. La violence est omniprésente, mais elle reste toujours maîtrisée et mise au service de chansons particulièrement accrocheuses.

Cette fidélité à son identité pourrait être perçue comme un manque de prise de risque. Pourtant, c’est précisément cette constance qui fait la force de MADBALL. Le groupe sait exactement ce qu’il représente et continue de défendre avec conviction un style dont il demeure l’un des ambassadeurs les plus crédibles.

Avec « Not Your Kingdom », MADBALL livre un album puissant, intense et parfaitement calibré pour satisfaire les amateurs de hardcore authentique. Sans révolutionner le genre, le groupe rappelle pourquoi il figure toujours parmi ses leaders incontestés. Une démonstration de force qui confirme que, lorsqu’il s’agit de délivrer un hardcore frontal, énergique et sincère, MADBALL reste une valeur sûre.