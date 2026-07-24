Jonathan Davis (Korn) épouse Brittany Parisi lors d’un mariage inspiré de « La Naissance de Vénus »

Jonathan Davis a officiellement tourné une nouvelle page de sa vie. Le chanteur de Korn a épousé Brittany Parisi le 3 juillet 2026 lors d’une cérémonie organisée à The Neighborhood Church de Palos Verdes Estates, en Californie. Révélée par le magazine People, cette union a rassemblé près de 80 invités dans un cadre élégant mêlant romantisme, art et traditions familiales.

L’histoire du couple est intimement liée à l’Italie. En juin 2025, alors que Korn était en tournée européenne, Jonathan Davis avait demandé Brittany Parisi en mariage devant le célèbre tableau « La Naissance de Vénus » de Sandro Botticelli, exposé à la Galerie des Offices de Florence. Ce moment si particulier a naturellement servi de fil conducteur à leur mariage, dont la décoration s’inspirait des couleurs pastel et de l’esthétique de cette œuvre emblématique de la Renaissance.

Parmi les invités figuraient plusieurs membres de la famille Korn, notamment James « Munky » Shaffer, Brian « Head » Welch, Ra Diaz et Ray Luzier. Fidèle à ses racines écossaises, Jonathan Davis a également souhaité intégrer une touche personnelle à la cérémonie en faisant accompagner son entrée par le son de la cornemuse, interprétée par le musicien Aaron Shaw, tandis qu’un quatuor à cordes accueillait la mariée.

La réception s’est poursuivie avec une vue imprenable sur l’océan Pacifique avant un dîner imaginé par le chef italien Celestino Drago. Les convives ont dégusté un menu aux saveurs méditerranéennes comprenant burrata, risotto, pâtes au pesto, poulet à la truffe et New York Strip, avant de profiter d’un spectaculaire message dessiné dans le ciel au coucher du soleil.

Les deux mariés portaient des créations sur mesure du styliste Ashton Michael, collaborateur de longue date de Jonathan Davis. Le chanteur arborait notamment un tartan Douglas en hommage à ses origines écossaises, tandis que Brittany Parisi portait une robe inspirée de l’univers de « La Naissance de Vénus », mêlant références classiques et élégance contemporaine.

Ce mariage marque un nouveau chapitre pour Jonathan Davis après les épreuves personnelles qu’il a traversées ces dernières années. Interrogé par People, le frontman de Korn a résumé son bonheur avec simplicité en expliquant qu’il était heureux de passer sa vie avec sa meilleure amie, celle qui fait ressortir le meilleur de lui. Brittany Parisi a, de son côté, déclaré vouloir prendre soin de son mari chaque jour et continuer à découvrir le monde à ses côtés.

Une parenthèse lumineuse pour l’une des figures les plus emblématiques du nu metal, qui montre qu’au-delà de son univers sombre et intense sur scène, Jonathan Davis sait aussi célébrer les moments les plus heureux de sa vie.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>