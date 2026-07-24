The HU « Hun », un voyage au cœur de la Mongolie porté par un Folk Metal toujours aussi unique

Depuis ses débuts, The HU s’est imposé comme l’un des groupes les plus singuliers de la scène metal internationale. Avec son Hunnu Rock, mélange de metal occidental, de chant diphonique et d’instruments traditionnels mongols, le quatuor a su créer une identité immédiatement reconnaissable. Après The Gereg et Rumble Of Thunder, les Mongols reviennent avec leur troisième album, « Hun », une nouvelle invitation à découvrir leur culture à travers une musique aussi puissante que dépaysante.

L’objectif du groupe n’a jamais changé : faire découvrir la culture mongole au reste du monde sans jamais la dénaturer. Comme l’explique son leader Gala, The HU souhaite créer des passerelles entre les cultures en conservant des textes entièrement chantés en mongol et en mettant à l’honneur des instruments ancestraux comme le morin khuur, le tovshuur ou encore le tumur khuur. Une démarche artistique devenue leur véritable signature.

Musicalement, « Hun » reprend précisément ce qui fait la force du groupe depuis près de dix ans. Les morceaux alternent riffs massifs, percussions tribales, mélodies traditionnelles et chants gutturaux avec une aisance impressionnante. L’ensemble est parfaitement maîtrisé et continue de proposer une véritable alternative au metal traditionnel en offrant une expérience sonore immédiatement identifiable.

Le seul véritable écart intervient dès le deuxième morceau, « The Soul », qui accueille le groupe américain Nothing More. Si cette collaboration fonctionne correctement et reste agréable à écouter, elle s’éloigne sensiblement de l’univers qui fait la personnalité de The HU. Son approche plus moderne et occidentale casse quelque peu l’immersion créée par le reste de l’album. Le morceau n’est absolument pas mauvais, mais il semble presque appartenir à un autre projet tant son identité diffère du reste de « Hun ».

Heureusement, cet intermède laisse rapidement place à ce que The HU maîtrise le mieux. Les compositions retrouvent cette alchimie unique entre tradition et puissance métallique qui transporte immédiatement l’auditeur vers les vastes plaines de Mongolie. Chaque morceau semble raconter une histoire, même sans comprendre la langue, preuve que les émotions véhiculées par la musique dépassent largement la barrière linguistique.

Cette authenticité reste sans doute la plus grande qualité du groupe. Là où beaucoup cherchent à moderniser leur son ou à suivre les tendances, The HU continue de construire son univers autour de ses racines. Ce choix artistique apporte une véritable fraîcheur à une scène metal parfois trop formatée et explique pourquoi le groupe s’est imposé sur les plus grandes scènes internationales, du Hellfest à Glastonbury, en passant par les tournées avec Iron Maiden ou encore ses collaborations avec Metallica, Serj Tankian, Jacoby Shaddix, William DuVall ou Lzzy Hale.

Avec « Hun », The HU ne révolutionne pas sa formule, mais la perfectionne encore un peu plus. L’album confirme que le groupe possède désormais une identité forte, immédiatement reconnaissable et difficilement imitable. Si l’on pourra regretter que « The Soul » rompe légèrement la cohérence de l’ensemble, le reste du disque démontre une nouvelle fois tout le talent des musiciens pour faire dialoguer deux mondes que tout semblait opposer.

« Hun » est donc une nouvelle réussite pour The HU. Un album qui séduira sans difficulté les amateurs du groupe tout en offrant une excellente porte d’entrée à celles et ceux qui souhaitent découvrir cette rencontre fascinante entre folklore mongol et metal moderne. Une preuve supplémentaire que l’authenticité reste parfois la plus belle des forces créatives.