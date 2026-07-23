Hollywood Vampires reprend « Ace Of Spades » avant la sortie de son album live At Montreux Jazz Festival

Les Hollywood Vampires poursuivent la promotion de leur prochain album live At Montreux Jazz Festival avec la mise en ligne de « Ace Of Spades », deuxième extrait de ce disque attendu le 14 août 2026. Enregistrée lors du passage du supergroupe au Montreux Jazz Festival en 2018, cette reprise rend hommage à l’un des plus grands hymnes de Motörhead et à son inoubliable leader, Lemmy Kilmister.

Composé d’Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry et Tommy Henriksen, Hollywood Vampires revisite ici l’un des morceaux les plus emblématiques de l’histoire du rock avec une interprétation fidèle à son énergie originelle. La vidéo live qui accompagne cette sortie permet de retrouver toute la puissance scénique du groupe, captée lors de cette prestation devenue l’un des moments forts de son histoire.

Pour Alice Cooper et ses compagnons, reprendre « Ace Of Spades » s’inscrit dans la philosophie même des Hollywood Vampires. Depuis la création du groupe, leur objectif est de célébrer les artistes qui ont marqué l’histoire du rock, à travers des reprises de classiques devenus intemporels, mais aussi grâce à leurs propres compositions.

Prévu pour le 14 août, At Montreux Jazz Festival immortalisera l’intégralité de ce concert donné sur la célèbre scène suisse. L’album viendra compléter une discographie entamée en 2015 avec un premier opus essentiellement composé de reprises, avant que Rise, paru en 2019, ne mette davantage en avant les compositions originales du groupe.

Les Hollywood Vampires repartiront également sur les routes cet été avec une tournée européenne et britannique. Le public français pourra les retrouver le 26 août à l’Adidas Arena de Paris pour une date qui s’annonce comme l’un des grands rendez-vous rock de cette fin d’été.

Le clip live de « Ace Of Spades » est disponible dès maintenant, tandis que At Montreux Jazz Festival sortira officiellement le 14 août 2026.