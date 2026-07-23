Amon Amarth annonce « The Allfather Awakens » et dévoile le puissant single « Gjallarhorn »

Amon Amarth est de retour. Les maîtres suédois du Viking Metal publieront leur douzième album studio, The Allfather Awakens, le 2 octobre 2026 via Metal Blade Records. Produit une nouvelle fois par Jacob Hansen, ce nouvel opus sera disponible en CD Digipak, vinyle, cassette et formats numériques. Les précommandes sont désormais ouvertes.

Pour ce nouvel album, le groupe poursuit son exploration de la mythologie nordique en plaçant une nouvelle fois Odin, le « Père de Tout », au cœur de son univers. Sans être un concept album, The Allfather Awakens rassemble une série de récits inspirés des légendes scandinaves, où se mêlent batailles, sacrifices, destin et quête de sagesse.

Après avoir surpris les fans avec « Upphaf », premier morceau acoustique de leur carrière, Amon Amarth change totalement d’atmosphère avec « Gjallarhorn », premier véritable extrait metal de l’album. Porté par un riff particulièrement accrocheur, un refrain taillé pour les festivals et une énergie guerrière caractéristique du groupe, le titre s’annonce déjà comme un futur incontournable des concerts.

Le morceau revisite l’un des épisodes les plus célèbres de la mythologie nordique : le sacrifice de l’œil d’Odin dans le puits de Mímir afin d’obtenir une connaissance infinie. Fidèle à son habitude, Amon Amarth transforme cette légende en une fresque épique où puissance musicale et narration se répondent parfaitement. Le clip officiel accompagne cette sortie et illustre avec soin l’imagerie qui entoure ce nouveau chapitre de la carrière du groupe.

Composé de dix titres, The Allfather Awakens promet de poursuivre la recette qui a fait le succès d’Amon Amarth : des riffs massifs, des mélodies immédiatement mémorisables et une production puissante mettant en valeur toute l’ampleur de leurs compositions.

Le groupe défendra ce nouvel album sur scène lors d’une vaste tournée européenne qui débutera à l’automne. Le public français pourra retrouver les Suédois le 13 octobre 2026 au Zénith de Paris, avec Orbit Culture et Soilwork en invités. Amon Amarth promet à cette occasion une toute nouvelle scénographie ainsi qu’une setlist particulièrement ambitieuse, mêlant les nouveaux morceaux aux classiques de son répertoire.

Le clip de « Gjallarhorn » est disponible dès maintenant, tandis que The Allfather Awakens sortira le 2 octobre 2026.