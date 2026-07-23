156/Silence dévoile « Swept From Under (Call Of The Void) », un nouveau single intense avant l’album « From A Distance »

Le quintette américain 156/Silence poursuit la promotion de son prochain album From A Distance, attendu le 4 septembre chez Pure Noise Records, avec la sortie d’un nouveau single accompagné de son clip officiel. Baptisé « Swept From Under (Call Of The Void) », le morceau confirme l’évolution du groupe vers un metalcore toujours aussi brutal, mais enrichi d’une atmosphère plus cinématographique et introspective.

Le titre s’intéresse au phénomène psychologique connu sous le nom de « Call of the Void », cette impulsion intrusive qui pousse parfois l’esprit à imaginer des actes autodestructeurs, même en l’absence de toute envie réelle de passer à l’acte. Le groupe explique que le morceau évoque ces pensées envahissantes qui surgissent sans prévenir et donnent l’impression d’être emporté malgré soi par une force intérieure difficile à contrôler.

Produit par Josh Schroeder (Lorna Shore, The Plot In You, King 810), From A Distance s’annonce comme la suite spirituelle de People Watching, l’album qui avait permis à 156/Silence de franchir un cap en 2024 grâce à des titres remarqués comme « Better Written Villain ». Cette nouvelle réalisation promet d’aller encore plus loin dans l’exploration des contrastes entre violence sonore, mélodies et ambiances oppressantes.

Le disque abordera des thèmes variés tels que les pensées intrusives, les relations humaines, le culte des célébrités ou encore le sentiment de désordre qui caractérise notre époque. Plusieurs invités de marque viendront enrichir l’album, parmi lesquels Mike Hranica de The Devil Wears Prada, Alex Reade de Make Them Suffer et Tony Castrati de Crippling Alcoholism.

Depuis sa formation à Pittsburgh en 2015, 156/Silence s’est forgé une solide réputation sur scène aux côtés de groupes comme The Devil Wears Prada, Counterparts, Silent Planet ou encore The Acacia Strain. Refusant de s’enfermer dans un style unique, la formation continue d’élargir son univers musical en mêlant mathcore, metalcore, passages mélodiques et expérimentations atmosphériques.

Avec « Swept From Under (Call Of The Void) », 156/Silence livre un nouvel aperçu particulièrement sombre et intense d’un album qui pourrait bien marquer une nouvelle étape dans l’évolution du groupe.