Slaughter To Prevail dévoile le clip de « Koschei » et poursuit l’univers de GRIZZLY

Quelques jours après la sortie de GRIZZLY, son nouvel album publié chez Sumerian Records, Slaughter To Prevail dévoile le clip officiel de « Koschei ». Avec cette nouvelle vidéo, le groupe russe poursuit le développement de l’univers visuel particulièrement sombre et cinématographique qui accompagne ce disque, déjà considéré comme l’un des albums metal les plus marquants de l’année.

Pour Alex Terrible, « Koschei » est bien plus qu’un simple morceau brutal. Le chanteur explique avoir modifié la dernière phrase du titre, remplaçant « You can kill me, I don’t care. Hell exists, see you there. » par la formule latine « Corpus mortale, animus immortalis », que l’on peut traduire par « Le corps est mortel, l’âme est immortelle ».

Le morceau puise son inspiration dans Koschei l’Immortel, l’une des figures les plus célèbres de la mythologie slave. Selon la légende, ce puissant sorcier ne peut être tué de manière conventionnelle, car sa mort est dissimulée à l’extérieur de son corps, cachée dans une aiguille elle-même enfermée dans un œuf, puis dans un canard, et ainsi de suite. Une histoire qui symbolise l’idée que l’essence véritable d’un être dépasse largement son enveloppe physique.

Alex Terrible explique que « Koschei » développe cette réflexion sur l’immortalité de l’esprit. Même si le corps disparaît, l’âme, l’énergie ou l’essence de l’individu continueraient d’exister sous une autre forme. Le chanteur y voit également une invitation à ne pas accorder une importance excessive aux biens matériels, rappelant que rien de tout cela ne nous accompagne après la mort.

En parallèle de cette sortie, Slaughter To Prevail poursuit sa tournée européenne et britannique tout au long de l’été. Les Français pourront retrouver le groupe le 14 août au Motocultor Festival, à Carhaix-Plouguer, avant une dernière date au Dynamo Metalfest aux Pays-Bas.

Disponible depuis peu, GRIZZLY compte treize titres, dont plusieurs collaborations remarquées avec Ronnie Radke sur « Imdead » et BABYMETAL sur « Song 3 ». Avec « Koschei », Slaughter To Prevail confirme sa volonté d’associer une violence musicale assumée à des thèmes philosophiques et culturels inspirés de ses racines slaves.