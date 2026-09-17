Terror dévoile le clip de « Erase You From My World »

Terror continue de défendre son nouvel album Still Suffer avec une nouvelle vidéo pour « Erase You From My World », titre qui ouvre le dixième album studio du groupe de Los Angeles. Dévoilé le 15 septembre, ce nouveau clip met une nouvelle fois en avant ce qui constitue l’une des forces essentielles de Terror: son impact sur scène.

Réalisée par Luis Hernandez, la vidéo mélange des images live captées pendant la tournée nord-américaine de Still Suffer avec des séquences consacrées au groupe. Le résultat privilégie l’énergie brute des concerts et restitue cette sensation de confrontation physique qui accompagne depuis toujours les prestations de Terror.

Musicalement, « Erase You From My World » donne immédiatement le ton de Still Suffer. Placé en ouverture de l’album, le titre s’appuie sur un hardcore direct et massif, porté par la voix de Scott Vogel et une instrumentation qui ne laisse pratiquement aucun espace pour ralentir. Derrière cette agressivité, le morceau conserve cependant la dimension introspective qui traverse une partie du nouvel album, avec des textes qui s’intéressent autant au travail sur soi qu’aux difficultés qui entourent le groupe et son environnement.

Sorti le 24 avril 2026 via Flatspot Records, Still Suffer marque une nouvelle étape dans l’histoire de Terror. Produit par Todd Jones et Taylor Young, avec un mixage assuré par Jon Markson et un mastering signé Brad Boatright chez Audiosiege, l’album réunit dix titres qui prolongent la formule développée par le groupe depuis plus de deux décennies.

Le disque accueille également plusieurs invités issus de différentes générations de la scène hardcore et punk. Jay Peta de Mindforce intervient sur « Beauty In The Losses », tandis que Brody King de God’s Hate et Dan Seely de King Nine apparaissent sur « Deconstruct It ». Chuck Ragan de Hot Water Music participe quant à lui à « Fear The Panic », un titre également co-produit par Chad Gilbert de New Found Glory.

Avec « Erase You From My World », Terror choisit donc de mettre en images le morceau qui lance Still Suffer plutôt que de chercher une approche narrative complexe. Luis Hernandez s’appuie sur l’intensité des concerts et sur les réactions du public pour rappeler que Terror reste avant tout une formation pensée pour la scène. Les images de la tournée nord-américaine donnent au clip une dimension presque documentaire, tout en conservant l’urgence du morceau.

Et le groupe ne compte pas ralentir. Après plusieurs dates américaines, dont un concert avec Turnstile et Boy Harsher à Santa Ana le 18 octobre et une apparition au Sick New World Texas le 24 octobre, Terror prendra la direction de l’Europe en novembre pour une tournée en tête d’affiche avec Bane, Start Today et Peace Of Mind.

Le passage français débutera le 18 novembre au Machine du Moulin Rouge à Paris, avant des concerts au Nadir de Bourges le 19 novembre, à La Belle Électrique de Grenoble le 20 novembre et au Stockfish de Nice le 21 novembre. La tournée se poursuivra ensuite en Italie, en Suisse, en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et en Belgique.

Avec cette nouvelle vidéo, Terror rappelle donc que Still Suffer n’est pas seulement un nouvel album à écouter: c’est un disque conçu pour prendre toute son ampleur une fois joué devant un public. « Erase You From My World » en constitue l’entrée en matière parfaite, et ces images de tournée viennent prolonger cette énergie bien au-delà de l’album.