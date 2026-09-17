ARGUE dévoile « Haven », premier extrait de son nouvel EP

Le groupe lorientais ARGUE est de retour avec « Haven », un nouveau single accompagné d’une lyric vidéo. Le morceau constitue le premier extrait de Architect of my own end, le nouvel EP du groupe, attendu le 13 novembre prochain.

Après Perspective en 2017 puis Oscillate en 2022, ARGUE poursuit ainsi son parcours dans le Metalcore. Originaire de Lorient, le groupe s’est formé en 2012 et évolue depuis plus d’une décennie dans la scène Metal française.

Avec « Haven », ARGUE lève donc le voile sur ce prochain EP, dont le titre, Architect of my own end, annonce déjà une nouvelle étape dans l’évolution du groupe. Pour l’heure, peu d’informations supplémentaires ont été communiquées concernant le contenu de ce futur disque, sa tracklist ou les éventuels détails entourant sa production.

Le groupe accompagne la sortie de « Haven » d’une lyric vidéo, permettant de découvrir ce premier aperçu de Architect of my own end. Le morceau est également disponible sur les différentes plateformes de streaming via le lien de sortie officiel communiqué par ARGUE.

Le nouvel EP Architect of my own end est attendu le 13 novembre 2026.