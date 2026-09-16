Architects dévoile « Machine », un nouveau single entre mélodies et puissance

Architects poursuit son ascension avec « Machine », un tout nouveau single qui vient ouvrir un nouveau chapitre pour le groupe britannique. Disponible dès aujourd’hui sur les plateformes de streaming, le titre est co-écrit par le batteur Dan Searle et le chanteur Sam Carter, et produit par Dan Searle.

Avec « Machine », Architects continue de faire évoluer son identité sonore en jouant sur l’équilibre entre puissance et mélodie. Le groupe construit ici un titre particulièrement accrocheur, porté par des mélodies intenses et un refrain taillé pour les grandes scènes. Une approche qui illustre une nouvelle fois la volonté du groupe de faire évoluer son univers sans abandonner l’énergie qui a contribué à construire sa réputation.

Le morceau bénéficie également d’un clip réalisé par Jensen Noen. La vidéo accompagne la dimension plus conceptuelle du titre en explorant les notions de perception et de contrôle. D’un plan à l’autre, la réalité se transforme progressivement et laisse place à un univers de plus en plus abstrait et déformé, créant un contraste avec l’efficacité très directe du morceau.

« Machine » arrive alors qu’Architects continue de franchir les différentes étapes d’une carrière devenue particulièrement impressionnante. Parti de la scène de Brighton et de ses petites salles, le groupe s’est progressivement imposé comme l’un des noms majeurs de la scène heavy internationale. Ces dernières années, Architects a notamment partagé l’affiche avec Metallica et Linkin Park, tout en remplissant de grandes salles dans le cadre de ses propres tournées.

La France occupe également une place importante dans cette histoire récente. Après avoir retrouvé le public français en juin dernier à l’occasion du Hellfest, Architects s’apprête désormais à revenir dans l’Hexagone dans un contexte particulièrement ambitieux.

Le groupe accompagnera en effet Korn sur sa tournée européenne et sera notamment présent à l’Accor Arena de Paris le 23 octobre 2026. Une date qui affiche déjà complet, confirmant une nouvelle fois l’importance prise par Architects auprès du public français.

Avec « Machine », Architects semble donc poursuivre cette trajectoire entre héritage metalcore, songwriting plus mélodique et ambition de plus en plus tournée vers les grandes scènes. Après plusieurs années d’évolution, le groupe continue de chercher de nouvelles manières de faire cohabiter puissance et accessibilité, avec un morceau qui devrait naturellement trouver sa place dans ses prochains concerts.

Une nouvelle étape pour Architects, qui confirme avec « Machine » que la machine est loin de ralentir.