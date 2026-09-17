dead7 dévoile « Cannibal », un nouveau single autour du combat intérieur

Le groupe de Metal alternatif dead7 est de retour avec « Cannibal », un nouveau single accompagné de son clip officiel. Originaire de St. Louis, dans le Missouri, le quintette poursuit ainsi l’aventure entamée avec son premier album, LOVE WHAT YOU CAN WHILE YOU GOT SOMETHING LEFT TO LOVE, sorti en juillet 2025 chez SharpTone Records.

Le morceau aborde un sujet particulièrement personnel pour le chanteur Jason Kozik. « Cannibal » s’intéresse aux pensées négatives qui peuvent continuer à s’imposer malgré des circonstances positives, transformant le rapport à soi-même en véritable combat intérieur.

Le frontman explique que le titre représente notamment ce que peut ressentir une personne confrontée à un trouble mental. Kozik s’appuie ici sur sa propre expérience avec la dépression majeure et décrit cette difficulté à profiter pleinement des aspects positifs de la vie lorsqu’une pensée négative continue de s’imposer. Le chanteur précise également que le groupe a cherché, avec ce morceau, à conserver son approche la plus lourde tout en introduisant de nouveaux éléments dans son écriture.

Musicalement, « Cannibal » repose sur les fondamentaux de dead7, avec des guitares particulièrement présentes, des grooves lourds, des éléments électroniques, des claviers atmosphériques et les lignes vocales de Kozik. Le morceau poursuit ainsi l’approche développée par le groupe sur son premier album, qui cherchait déjà à mêler Metalcore, atmosphères plus aériennes et expérimentations sonores.

Le clip de « Cannibal » a été réalisé par Austin Scherzberg et accompagne désormais la sortie du single.

Formé autour de Jason Kozik au chant, Dexter Greer et Tim Quinn aux guitares, Stephen Salyer à la basse et Zach Guinn à la batterie, dead7 avait franchi une nouvelle étape en 2025 avec la sortie de son premier album chez SharpTone Records. Le groupe avait auparavant développé son public de manière indépendante et accumulé plusieurs millions de streams. Avec « Cannibal », dead7 revient donc à une écriture centrée sur les conflits intérieurs, tout en continuant à faire évoluer une formule qui associe puissance et éléments atmosphériques.