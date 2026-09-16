CRO-MAGS célèbre les 40 ans de « The Age of Quarrel » avec une nouvelle version de « Everybody’s Gonna Die »

Quarante ans après avoir marqué durablement l’histoire du hardcore new-yorkais et du crossover metal-punk, CRO-MAGS célèbre l’anniversaire de son album culte The Age of Quarrel avec une nouvelle version de « Everybody’s Gonna Die », titre issu de la démo de 1985. Intitulée « Everybody’s Gonna Die (2026) », cette nouvelle interprétation est accompagnée d’un lyric video officiel et figurera sur l’album The Age of Quarrel: 40 Years of Quarrel, attendu le 13 novembre prochain via BLKIIBLK.

La date n’a évidemment rien d’anodin puisque ce 16 septembre marque précisément les 40 ans de la sortie de The Age of Quarrel. Considéré comme l’un des disques fondateurs du crossover entre hardcore et metal, l’album a contribué à définir un son aussi agressif que groovy, devenu depuis une référence pour plusieurs générations de groupes punk, hardcore et metal.

Écrit par Harley Flanagan en 1985, « Everybody’s Gonna Die » n’avait finalement pas été retenu pour la tracklist définitive de The Age of Quarrel. Le titre était cependant devenu l’un des favoris des amateurs des premières démos du groupe. Quatre décennies plus tard, Harley Flanagan lui offre donc une nouvelle vie et l’intègre à cette célébration particulière de l’album qui a contribué à établir la réputation de CRO-MAGS.

Pour cette nouvelle relecture, Flanagan s’est entouré de plusieurs musiciens ayant un lien direct avec l’histoire de CRO-MAGS, mais aussi de figures venues d’autres horizons de la scène metal et hardcore. Le guitariste original de The Age of Quarrel, Doug Holland, participe notamment au projet, tout comme Rocky George, ancien guitariste de CRO-MAGS et de Suicidal Tendencies. Meg Mills, Zach Blair et Arthur Rizk apportent également leur contribution à certaines reprises, tandis que les membres actuels Dominic Dibenedetto et Dave Sharpe accompagnent Flanagan. La batterie de l’ensemble des titres a été assurée par Greyson Nekrutman.

Arthur Rizk, connu notamment pour son travail avec Power Trip et Blood Incantation, s’est chargé de la production et du mixage. L’objectif n’est donc pas simplement de reproduire à l’identique un album vieux de quarante ans, mais de donner une nouvelle lecture à ces compositions tout en conservant leur identité et leur impact.

The Age of Quarrel: 40 Years of Quarrel reprend ainsi les titres emblématiques de l’album original, parmi lesquels « We Gotta Know », « World Peace », « Show You No Mercy », « Malfunction », « Street Justice », « Survival Of The Streets » et « Hard Times ». « Everybody’s Gonna Die », absent du disque de 1986 mais issu de la même période créative, vient compléter cette nouvelle version du répertoire.

Le projet trouve son origine dans le documentaire Wired for Chaos. Plusieurs morceaux de CRO-MAGS devaient être réenregistrés pour la bande originale du film, les enregistrements originaux ne pouvant pas être utilisés pour des raisons de droits. Cette première expérience a finalement poussé Harley Flanagan à envisager une réinterprétation complète de The Age of Quarrel.

Cette démarche s’inscrit également dans une histoire particulièrement complexe autour du disque original. Selon le communiqué du groupe, les musiciens ayant participé à l’enregistrement de The Age of Quarrel n’ont jamais été rémunérés ni reçu de décompte concernant les ventes de l’album. Flanagan avait pendant plusieurs années tenté de réunir les membres du line-up original afin de réenregistrer le disque et de récupérer les droits liés à The Age of Quarrel et Best Wishes dans le cadre du Copyright Reversion Act, sans parvenir à réunir tout le monde avant l’expiration de cette possibilité.

Pour cette nouvelle version, le bassiste et chanteur fondateur de CRO-MAGS a donc choisi de réunir des musiciens issus de différentes périodes de l’histoire du groupe ainsi que des artistes proches de son univers. Le communiqué précise que, quarante ans après la création des morceaux, les auteurs des titres seront désormais rémunérés via ASCAP et BMI, tandis que les bénéfices restants seront reversés à des associations caritatives.

Une manière pour Harley Flanagan de revenir sur l’héritage de CRO-MAGS tout en tentant de refermer certains des chapitres les plus compliqués de son histoire. The Age of Quarrel appartient désormais à plusieurs générations de fans, et cette nouvelle relecture se présente autant comme une célébration du passé que comme une façon de transmettre ces morceaux à ceux qui les découvrent aujourd’hui.

L’histoire de CRO-MAGS reste en effet intimement liée à celle du hardcore new-yorkais et à l’évolution du metal et du punk américains. Le groupe, imaginé par un Harley Flanagan alors âgé de seulement 14 ans, prend forme au début des années 1980 alors qu’il joue encore de la batterie avec The Stimulators. Entre 1982 et 1983, Flanagan enregistre seul les premières démos de CRO-MAGS, quatre morceaux qui poseront les bases de ce qui deviendra The Age of Quarrel.

En 1985, avec Parris Mayhew à la guitare, John Joseph McGowan au chant et Mackie Jayson à la batterie, le groupe enregistre la démo qui donnera véritablement naissance à l’univers de The Age of Quarrel. Doug Holland rejoindra ensuite la formation à la guitare pour l’album, publié en 1986.

Depuis, CRO-MAGS a traversé quatre décennies, de nombreux changements de formation et plusieurs périodes particulièrement mouvementées. Harley Flanagan, qui avait initialement tenu la basse et participé à la création du groupe, prendra également le rôle de chanteur à partir de Best Wishes en 1989. Malgré les bouleversements, l’influence de CRO-MAGS n’a cessé de s’étendre, jusque dans les scènes metal, punk et hardcore contemporaines.

Avec The Age of Quarrel: 40 Years of Quarrel, Harley Flanagan revient donc sur le disque fondateur de CRO-MAGS avec une formation réunissant différentes générations de musiciens. Et avec « Everybody’s Gonna Die (2026) », c’est surtout un morceau resté dans l’ombre de la discographie officielle qui bénéficie enfin de la place qu’il n’avait jamais obtenue en 1986.

The Age of Quarrel: 40 Years of Quarrel sortira le 13 novembre via BLKIIBLK.

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