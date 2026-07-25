Lou Koller, chanteur de Sick Of It All, est décédé après son combat contre le cancer

Le monde du hardcore est en deuil. Lou Koller, chanteur emblématique et cofondateur de Sick Of It All, est décédé à l’âge de 59 ans, mettant un terme à un long combat contre un cancer de l’œsophage diagnostiqué en 2024. La triste nouvelle a été annoncée par le groupe le 24 juillet dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Fondé en 1986 dans le Queens, à New York, aux côtés de son frère Pete Koller, Sick Of It All est rapidement devenu l’un des groupes les plus influents de la scène hardcore mondiale. Avec des albums devenus cultes comme « Blood, Sweat And No Tears », « Scratch The Surface », « Built To Last » ou encore « Call To Arms », le groupe a largement contribué à définir le son du New York Hardcore et à inspirer plusieurs générations de musiciens.

En juin 2024, Lou Koller avait révélé souffrir d’un adénocarcinome de l’œsophage, une maladie qui l’avait contraint à interrompre les tournées de Sick Of It All afin de suivre un traitement intensif. Après une période encourageante durant laquelle il avait annoncé être en rémission en 2025, le cancer était malheureusement revenu quelques mois plus tard sous une forme plus agressive. Malgré une détermination exemplaire et le soutien massif de la communauté hardcore, le chanteur n’a finalement pas remporté ce dernier combat.

Dans son communiqué, le groupe a rendu un hommage poignant à son frontman : « Nous avons perdu un ami bien-aimé et un chanteur iconique. Lou avait le pouvoir d’illuminer chacun de nos concerts avec son sourire et son humour. Il a conquis les cœurs partout où nous avons joué, quelle que soit la culture ou le pays. » Les membres de Sick Of It All ont également tenu à remercier tous les fans ayant participé aux collectes de fonds organisées pour financer les soins du chanteur ces deux dernières années.

L’annonce de son décès a provoqué une immense vague d’émotion dans toute la scène punk et hardcore. De nombreux artistes, parmi lesquels CM Punk, Dropkick Murphys ou encore Lars Frederiksen de Rancid, ont salué la mémoire d’un musicien respecté autant pour son talent que pour sa gentillesse et son intégrité.

Au-delà de son héritage musical, Lou Koller restera comme l’une des figures les plus authentiques du hardcore. Pendant près de quarante ans, il a porté les valeurs de solidarité, de respect et d’engagement qui ont fait de Sick Of It All bien plus qu’un simple groupe : une véritable institution.

Toute l’équipe de TRexSound adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à Pete Koller ainsi qu’à l’ensemble des membres de Sick Of It All.