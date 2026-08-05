Cancer Bats : « Give Me Dirt », un retour explosif porté par une énergie intacte (Chronique)

Après vingt années passées à faire trembler les scènes du monde entier, Cancer Bats revient avec « Give Me Dirt », un nouvel album qui marque également le début de sa collaboration avec Marshall Records. Les Canadiens n’ont rien perdu de ce qui fait leur identité : une décharge de hardcore survitaminé, des riffs massifs, un groove irrésistible et cette capacité à rendre chaque morceau aussi brutal qu’accrocheur.

Dès les premières secondes, Give Me Dirt impose son rythme. Cancer Bats continue d’aligner des compositions courtes, rarement au-delà des quatre minutes, mais d’une efficacité redoutable. Le groupe va droit au but sans jamais donner l’impression de bâcler ses idées. Chaque titre possède son identité tout en s’intégrant parfaitement dans un ensemble particulièrement cohérent.

L’une des grandes réussites de l’album réside dans son équilibre. La production est puissante, dynamique et moderne, tout en évitant le piège des productions ultra-compressées qui gomment parfois la personnalité des groupes actuels. Ici, tout respire. Les guitares conservent leur mordant, la basse apporte un vrai relief et la batterie frappe avec une précision implacable, laissant toute la place à la rage communicative de Liam Cormier.

L’album accueille également plusieurs invités au fil des morceaux. Leur présence apporte de petites surprises bienvenues sans jamais détourner Cancer Bats de son ADN. Ces collaborations enrichissent l’écoute mais restent au service des chansons, sans donner l’impression de chercher l’effet de manche ou le featuring prestigieux à tout prix.

Ce qui impressionne surtout, c’est la facilité apparente avec laquelle le groupe enchaîne les morceaux. Give Me Dirt s’écoute d’une traite, presque naturellement. Pourtant, derrière cette immédiateté se cache un véritable savoir-faire. Écrire des chansons aussi directes, mémorables et efficaces demande un réel talent de composition que Cancer Bats maîtrise désormais à la perfection.

Des titres comme « Stay Stuck » illustrent parfaitement cette philosophie : une intensité permanente, des refrains qui restent en tête et une énergie qui ne faiblit jamais. Impossible de ne pas imaginer ces morceaux provoquer des pogos monumentaux une fois transposés sur scène.

Avec Give Me Dirt, Cancer Bats ne cherche pas à réinventer sa formule. Le groupe préfère perfectionner ce qu’il sait faire de mieux, et le résultat est largement à la hauteur. C’est un album généreux, intense et particulièrement efficace, qui rappelle pourquoi les Canadiens restent une référence lorsqu’il s’agit de marier hardcore, punk et metal avec autant de naturel.