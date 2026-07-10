NO CURE « It Is Going To Get Dark » : le Hardcore du futur frappe avec une violence inouïe

Depuis quelques années, la scène Hardcore américaine ne cesse de repousser ses propres limites. Originaire de Birmingham, en Alabama, NO CURE s’inscrit parfaitement dans cette nouvelle génération qui refuse de s’enfermer dans les codes traditionnels du genre. Avec « It Is Going To Get Dark », son premier véritable album, le quatuor livre douze morceaux d’une intensité rare, où le Hardcore croise le Death Metal, le Metal extrême et une approche résolument moderne.

Dès les premières secondes, le groupe affiche ses intentions. Ici, aucune introduction inutile ni détour superflu. NO CURE attaque immédiatement avec une brutalité impressionnante et ne relâche jamais la pression. Les douze morceaux s’enchaînent comme autant de décharges de violence, souvent condensées en moins de trois minutes. Le groupe va droit au but, privilégiant l’efficacité à toute démonstration technique gratuite.

Mais réduire « It Is Going To Get Dark » à un simple disque de Hardcore serait une erreur. Derrière cette agressivité permanente se cache un véritable travail de composition. Les riffs flirtent régulièrement avec le Death Metal, certaines sonorités de guitares évoquant même plusieurs formations nordiques du genre. Les influences extrêmes se mêlent naturellement aux rythmiques Hardcore, aux grooves massifs et à une énergie presque Punk qui donne envie de retourner chaque salle de concert.

Cette capacité à mélanger les styles sans jamais perdre son identité constitue sans doute la plus grande force de NO CURE. Le groupe reprend les fondations du Hardcore, puis y injecte des éléments venus de multiples horizons pour construire une personnalité qui lui est propre. Le résultat reste extrêmement accrocheur malgré son caractère radical. Chaque morceau possède son propre impact et laisse rarement le temps à l’auditeur de reprendre son souffle.

L’album est également porté par une production particulièrement solide signée Kevin Langley. Tout sonne massif, précis et organique. Les guitares sont tranchantes, la batterie frappe avec une puissance redoutable et le chant de Blaythe Steuer alterne rage et intensité avec une conviction permanente. Cette qualité de production permet au groupe d’exploiter pleinement la richesse de ses compositions sans jamais sacrifier la violence qui fait son ADN.

Sur le fond, « It Is Going To Get Dark » reflète parfaitement son époque. Le groupe ne se contente plus d’évoquer son vécu personnel mais tourne désormais son regard vers un monde en pleine déliquescence. Déclin de la société, angoisse existentielle, épuisement psychologique ou encore perte de repères nourrissent des textes sombres qui trouvent un écho naturel dans cette musique suffocante. Cette cohérence entre le propos et la musique renforce encore davantage l’impact de l’album.

Avec ce premier long format, NO CURE démontre que le Hardcore possède encore une formidable capacité d’évolution. En mélangeant intelligemment les codes du Hardcore, du Death Metal et d’autres influences extrêmes, le groupe évite tous les clichés et affirme une identité immédiatement reconnaissable.

« It Is Going To Get Dark » est un disque brutal, compact, créatif et particulièrement efficace. Une véritable décharge d’adrénaline qui confirme que NO CURE fait désormais partie des formations les plus intéressantes de cette nouvelle vague Hardcore américaine.