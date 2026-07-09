The Plot In You : notre chronique du nouvel album entre metal moderne, violence et mélodie

Après avoir dévoilé ses nouvelles compositions sous la forme de quatre EP successifs, The Plot In You rassemble enfin cette période créative au sein d’un album éponyme. Plus qu’une simple compilation, The Plot In You se présente comme une œuvre cohérente qui illustre l’évolution artistique d’un groupe devenu l’un des représentants majeurs de la nouvelle génération du metal moderne.

Dès les premières minutes, impossible de ne pas saluer la qualité de la production. Le son est à la fois massif, précis et particulièrement clair, permettant à chaque élément de trouver sa place malgré une densité permanente. Les guitares alternent entre riffs écrasants et textures plus aériennes, tandis que les arrangements électroniques viennent régulièrement enrichir l’ensemble sans jamais prendre le dessus.

The Plot In You maîtrise parfaitement les codes du metal moderne. Les passages d’une agressivité frontale côtoient des refrains beaucoup plus mélodiques, portés par la voix caméléon de Landon Tewers, capable de passer avec aisance du chant clair aux hurlements les plus rageurs. Le groupe multiplie également les effets de surprise, jouant sur les ruptures de rythme, les ambiances électroniques, les traitements vocaux et les changements d’intensité pour maintenir l’attention de l’auditeur tout au long des douze morceaux.

L’ensemble évoque parfois une rencontre entre Enter Shikari et Architects. On retrouve chez les premiers cette volonté d’expérimenter avec les textures et les sons électroniques, tandis que les seconds semblent avoir inspiré la puissance des riffs, les montées émotionnelles et certaines constructions mélodiques. Pour autant, The Plot In You ne tombe jamais dans la simple imitation et conserve une véritable identité.

Le principal défi de cet album vient finalement du contexte actuel. Depuis plusieurs mois, les sorties de groupes évoluant dans cette esthétique se multiplient. Entre metalcore moderne, influences électroniques et refrains fédérateurs, les propositions finissent parfois par se ressembler. Une certaine lassitude peut donc s’installer chez les amateurs du genre.

Heureusement, The Plot In You parvient à éviter cet écueil grâce à une écriture suffisamment inventive. Les nombreuses idées de production, les variations d’ambiance et le sens de la dynamique permettent à l’album de conserver un réel intérêt du début à la fin. En revanche, les auditeurs moins sensibles à cette nouvelle vague de metal pourraient trouver ces douze titres assez typés et parfois familiers, tant les codes du genre sont aujourd’hui bien établis.

Avec cet album éponyme, The Plot In You confirme en tout cas son statut parmi les formations les plus solides de la scène moderne. Créatif, puissant et remarquablement produit, il séduira sans difficulté les amateurs d’un metal contemporain où brutalité, émotion et mélodie cohabitent avec une efficacité redoutable. Sans forcément révolutionner le style, le groupe livre une œuvre suffisamment inspirée pour mériter toute votre attention.