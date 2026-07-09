BURNING HEADS annonce « All Fired Up », un nouvel album prévu pour le 16 octobre

BURNING HEADS annonce « All Fired Up », un nouvel album prévu pour le 16 octobre

Près de quarante ans après sa formation, BURNING HEADS n’a rien perdu de son énergie. Les pionniers du skate punk mélodique français annoncent la sortie de leur nouvel album, « All Fired Up », attendue le 16 octobre 2026 chez Kicking Music.

Successeur de Embers Of Protest (2024), « All Fired Up » poursuit le fil rouge de l’imagerie du feu qui accompagne le groupe depuis plusieurs années. Après Torches Of Freedom en 2022 puis Embers Of Protest, les Orléanais revendiquent aujourd’hui une flamme plus vive que jamais. Le titre de l’album résume parfaitement cet état d’esprit : malgré les décennies qui passent, BURNING HEADS reste « tout feu tout flamme ».

Au programme, treize nouveaux morceaux mêlant riffs incisifs, mélodies accrocheuses et l’énergie punk rock qui fait la réputation du groupe depuis la fin des années 80. Les fans retrouveront également quelques clins d’œil à l’histoire de la formation, notamment avec « SOS 2 », qui fait écho à l’un de leurs anciens titres, ainsi qu’un passage par le reggae, exercice auquel BURNING HEADS est resté fidèle au fil de sa discographie.

L’album comprendra les titres suivants :

  • SOS 2
  • Fire Walks With Her
  • Smombies
  • Not My Business
  • Back Home
  • Take Over
  • Consequences
  • My Life Is A Lie
  • How Many Tears
  • Plan B
  • Fast Forward
  • Big Lies
  • High Times

Cette sortie marquera une nouvelle étape dans la carrière d’un groupe fondé en 1987, qui célébrera ses 40 ans d’existence en 2027. Loin de ralentir le rythme, BURNING HEADS continue d’afficher une créativité intacte et une envie toujours aussi forte de défendre un punk rock engagé, mélodique et fédérateur.

Pour célébrer la sortie de « All Fired Up », le groupe donnera une release party le 20 mars 2027 à La Maroquinerie, à Paris.

Quatre décennies après ses débuts, BURNING HEADS démontre une nouvelle fois qu’il reste l’une des formations les plus importantes de la scène punk française. Si All Fired Up tient les promesses de son titre, les Orléanais devraient encore alimenter longtemps le brasier qui les anime depuis près de quarante ans.

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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