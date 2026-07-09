EXTINCTION A.D. dévoile le nouveau single « Blood Hoax » en vidéo

Les Américains d’EXTINCTION A.D. poursuivent leur impressionnante série de sorties en dévoilant « Blood Hoax », leur sixième nouveau single en seulement six mois. Accompagné d’un clip, ce nouveau titre confirme la montée en puissance du groupe de Long Island, bien décidé à imposer son crossover thrash survitaminé.

En à peine deux minutes, « Blood Hoax » ne laisse aucun répit. Riffs tranchants, rythme effréné et chant rageur se succèdent sans temps mort, illustrant parfaitement la formule explosive d’EXTINCTION A.D., à la croisée du thrash metal des années 80 et du hardcore new-yorkais.

Le chanteur et guitariste Rick Jimenez explique que l’idée était simple : aller toujours plus vite et plus fort. Selon lui, la musique devait refléter une intensité permanente, tandis que les paroles s’en prennent à ceux qui ne savent exister qu’en rabaissant les autres. Il décrit cette attitude comme l’une des plus faibles qui soient, résumant son propos par le proverbe « les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit », une image qui a inspiré le ton particulièrement virulent du morceau.

« Blood Hoax » s’inscrit dans une série de singles publiés ces derniers mois, parmi lesquels « They Live, They Die », « Center Of Zero », « Truth and Consequences » avec Brian Audley d’Incendiary, « Thaw » et « Dead Men Running ». Ensemble, ces morceaux témoignent de l’évolution d’EXTINCTION A.D., dont la musique se veut aujourd’hui plus lourde, plus agressive et plus incisive que jamais.

Originaire de Long Island, dans l’État de New York, le groupe est né des cendres de THIS IS HELL et s’est forgé une solide réputation grâce à des prestations scéniques particulièrement explosives. Depuis plus d’une décennie, EXTINCTION A.D. fait le lien entre le thrash old school, le metal extrême des années 90 et le hardcore new-yorkais, sans jamais renoncer à des textes engagés et à une énergie brute.

Le groupe poursuit actuellement la promotion de ses nouveaux morceaux avec plusieurs concerts et participera notamment au festival Within These Walls 2026, prévu le 18 septembre à Phoenix, après une première date à Allentown le 5 septembre.

Avec « Blood Hoax », EXTINCTION A.D. continue de prouver qu’il reste l’un des représentants les plus féroces de la scène crossover actuelle. Une décharge d’adrénaline aussi courte qu’efficace, qui donne envie de découvrir ce que le groupe prépare pour la suite.