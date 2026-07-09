TO THE GRAVE annonce « Liberation Front » et dévoile le féroce « Nail Mary »

Les Australiens de TO THE GRAVE poursuivent leur offensive. Figure incontournable de la scène deathcore moderne, le groupe sortira son cinquième album, « Liberation Front », le 2 octobre 2026 via BLKIIBLK. Pour accompagner cette annonce, le quintette de Sydney dévoile un nouveau single, « Nail Mary », accompagné de son clip officiel, quelques semaines après la sortie de « Eyestalk Ablations ».

Fidèle à son identité, TO THE GRAVE ne dissocie jamais sa musique de ses convictions. Avec « Nail Mary », le groupe s’attaque à l’utilisation de la religion pour justifier l’exploitation animale. Le chanteur Dane Evans explique que le morceau dénonce ceux qui utilisent Dieu ou les croyances religieuses pour légitimer les atrocités commises envers les animaux, allant jusqu’à revendiquer une domination sur eux. Une prise de position qui illustre parfaitement l’engagement militant du groupe, au cœur de son identité depuis ses débuts.

Depuis sa formation en 2010, TO THE GRAVE s’est imposé comme l’un des groupes les plus extrêmes de la scène deathcore australienne grâce à des albums comme Global Warning, Epilogue, Director’s Cuts ou encore Everyone’s A Murderer en 2024. Leur mélange de deathcore brutal, de death metal et de textes engagés contre la cruauté animale et la destruction de l’environnement leur a permis de tourner aux côtés de groupes comme Lorna Shore, Thy Art Is Murder, Shadow of Intent, Carnifex ou Oceano.

Avec « Liberation Front », le groupe revient à un deathcore plus frontal et plus sauvage après des compositions ayant intégré davantage d’influences hardcore ces dernières années. Dane Evans explique que l’idée de ce nouvel album est née pendant une tournée en Australie, avec l’envie de réaliser une suite spirituelle à Director’s Cuts. Le résultat serait un disque encore plus agressif, reprenant tout ce qui fait l’identité de TO THE GRAVE tout en poussant chaque aspect à son maximum.

L’album comprendra dix titres :

Meat The Humans

Nail Mary

Torture Porn

Eyestalk Ablations

Life Among The Septics

Calf Slicer

Limb From Lamb

You Know The Drill

Terrorfire

The World Is A Slaughterhouse

Pour défendre ce nouvel opus, TO THE GRAVE prendra la route dès le mois de septembre avec « The Sawed Off Suffering Tour », une tournée nord-américaine en co-tête d’affiche avec Crown Magnetar. Face Yourself accompagnera l’ensemble des dates, tandis que I Declare War, Tracheotomy, Backbiter, Squelching et Ameonna, le nouveau projet réunissant plusieurs anciens membres de Chelsea Grin, rejoindront l’affiche selon les concerts. Avant cela, le groupe donnera une série de concerts en Australie.

Présenté comme un véritable appel à l’action, « Liberation Front » promet d’être le disque le plus radical de TO THE GRAVE, autant sur le plan musical que dans son message. Entre violence sonore, engagement pour la libération animale et dénonciation des dérives de l’industrie agroalimentaire, le groupe australien entend une nouvelle fois utiliser le deathcore comme une arme de contestation.

« Liberation Front » sortira le 2 octobre 2026 via BLKIIBLK.