Mastodon brise le silence sur le départ de Brent Hinds et revient sur 25 années d’histoire commune

Quelques mois après l’annonce du départ de Brent Hinds, les membres de Mastodon ont choisi de s’exprimer publiquement dans une longue vidéo afin de revenir sur les circonstances de cette séparation et sur la relation qui les a unis pendant un quart de siècle.

Plutôt que de laisser les rumeurs et les spéculations alimenter les réseaux sociaux, Troy Sanders, Bill Kelliher et Brann Dailor ont souhaité raconter leur version de l’histoire, avec beaucoup d’émotion et de retenue.

Dans un message publié sur leurs réseaux sociaux, le groupe explique :

« Nous venons de terminer notre tournée européenne et chaque pays nous a offert un accueil incroyable. Alors que nous entamons un nouveau chapitre de Mastodon, nous voulions faire les choses correctement et parler de Brent. Nous avons tous vu les vidéos, les gros titres et les spéculations, mais nous n’avions pas encore raconté notre histoire, celle de 25 années passées ensemble. »

Les musiciens poursuivent en évoquant la difficulté de cette séparation :

« Il n’est pas facile de parler de Brent. C’était notre famille, quelqu’un que nous aimions profondément. C’était un homme sauvage, notre homme sauvage, et cela s’accompagnait de certains défis. Ces deux réalités sont vraies. Nous ne cherchons pas à faire triompher une vérité plutôt qu’une autre. »

Le groupe décrit également le sentiment de vide laissé par le départ de son guitariste :

« Le perdre nous a confrontés à un deuil auquel nous ne nous attendions pas. Plus d’accolades, plus de tapes dans la main, plus de désaccords, plus de réconciliations. Cette partie est difficile, elle est bien réelle. »

Enfin, Mastodon conclut :

« Nous publions cette conversation afin que vous puissiez l’entendre directement de notre bouche. Vous méritez de connaître notre version. Merci pour ces 25 années passées à soutenir Mastodon et Brent. »

Dans cette vidéo d’un peu plus de trente minutes, les trois membres restants reviennent avec sincérité sur leur relation avec Brent Hinds, les tensions qui ont progressivement émergé au fil des années, mais aussi sur l’immense affection qu’ils continuent de lui porter.

Loin d’un règlement de comptes, la discussion ressemble davantage à une conversation entre amis marqués par la fin d’une aventure exceptionnelle. Les musiciens insistent sur le fait que les bons souvenirs comme les difficultés font partie intégrante de l’histoire de Mastodon.

La vidéo permet également de mieux comprendre l’état d’esprit du groupe alors qu’il poursuit désormais sa carrière sans l’un de ses membres fondateurs.

Après 25 ans de carrière commune, le départ de Brent Hinds marque sans aucun doute l’un des tournants les plus importants de l’histoire de Mastodon.

En prenant la parole directement, sans communiqué impersonnel ni déclaration lapidaire, le groupe semble surtout vouloir refermer ce chapitre avec respect, honnêteté et reconnaissance envers celui qui a largement contribué à construire son identité musicale.

Une démarche rare dans le monde du metal, qui devrait permettre à de nombreux fans de mieux comprendre cette séparation tout en regardant vers l’avenir.