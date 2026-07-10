Tagada Jones dévoile les détails de son nouvel album « À Fleur de Peau » et partage un nouvel extrait

Après avoir annoncé son retour avec le titre « À Fleur de Peau », Tagada Jones en dévoile davantage sur son douzième album studio. Intitulé À Fleur de Peau, ce nouveau chapitre de la carrière du groupe breton sortira le 2 octobre 2026 chez At(h)ome. À cette occasion, le quatuor présente également un second extrait explosif, « Les Flammes de la Fête », accompagné de l’artwork et de la tracklist officielle de l’album.

Toujours fidèle à son ADN mêlant punk, metal et hardcore, Tagada Jones affirme sa volonté d’évoluer sans renier ses convictions. Cette nouvelle réalisation s’accompagne d’une identité visuelle renouvelée et de nouvelles sonorités, tout en conservant l’engagement politique et social qui caractérise le groupe depuis plus de trente ans. Le groupe se montre à la fois puissant et subtil, moderne et incisif, sans jamais perdre les lignes de conduite qui ont forgé sa réputation.

Avec « Les Flammes de la Fête », Tagada Jones livre un morceau à la fois fédérateur et contestataire. Le groupe décrit ce titre comme une « allégorie festive de la révolution », où la fête devient le symbole de la résistance des peuples face aux puissants et aux dérives du capitalisme. Une vision qui s’inscrit pleinement dans l’identité revendicative du quatuor et qui annonce un album aussi percutant musicalement que dans son propos.

Pour accompagner la sortie de À Fleur de Peau, Tagada Jones organisera deux soirées de release les 3 et 4 octobre 2026 chez Narcisse, au Val d’Ajol. Quelques semaines plus tard, le groupe retrouvera également une scène mythique en investissant l’Olympia, à Paris, le 20 novembre 2026, seulement la deuxième date de son histoire dans cette salle emblématique.

L’album comprendra 11 titres :

Les Flammes de la Fête À Fleur de Peau Hors Normes Contre Vents et Marées La Marionnette Wake Up O.P.L.C.E.M Qui Sait ? L’Enfant Héros Je Suis Fou L’Enfer des Flammes

Né dans le circuit alternatif français, Tagada Jones s’est imposé comme l’un des groupes incontournables de la scène rock et metal hexagonale. Avec près de 2 000 concerts dans 43 pays, onze albums studio et des millions d’écoutes en streaming, le quatuor a su évoluer des cafés-concerts aux plus grandes scènes françaises tout en conservant son indépendance et son engagement. À Fleur de Peau s’annonce ainsi comme un album corrosif, mélodique et résolument moderne, confirmant que les années n’ont en rien entamé la motivation, les convictions et la passion du groupe.

Sortie de l’album : 2 octobre 2026 via At(h)ome.