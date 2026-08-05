PRONG dévoile « The Banner », premier extrait de son nouvel album attendu en novembre

Après plusieurs années de silence discographique, PRONG signe enfin son retour. Les vétérans du Metal alternatif new-yorkais viennent de dévoiler « The Banner« , premier single et morceau d’ouverture de leur prochain album éponyme, attendu le 6 novembre 2026 chez Napalm Records.

Accompagné d’un clip officiel, « The Banner » donne immédiatement le ton de ce nouveau chapitre. Fidèle à l’ADN du groupe, le morceau combine des riffs acérés, une rythmique implacable et le chant toujours aussi agressif de Tommy Victor. Entre Thrash Metal, Groove et influences industrielles, PRONG démontre qu’il n’a rien perdu de son mordant.

À propos de ce premier extrait, Tommy Victor se montre enthousiaste :

« Nous sommes incroyablement ravis de partager le premier single, ‘The Banner’, issu de notre prochain album éponyme. Le mixage et le mastering d’Andy Sneap sont absolument fulgurants et féroces. Ce n’est que le début et nous espérons que vous l’apprécierez. »

Mixé et masterisé par Andy Sneap aux Backstage Studios, ce nouvel album promet un son puissant et moderne tout en restant fidèle à l’identité qui a fait la réputation de PRONG depuis plus de trois décennies. Les onze morceaux annoncés exploreront les différentes facettes du groupe, alternant passages Thrash incisifs, rythmiques industrielles, refrains mélodiques et énergie Hardcore.

Parmi les titres déjà évoqués figurent notamment « The Uprising », qui remet les sonorités industrielles au premier plan, « Fear The Sun », inspiré par la scène Hardcore new-yorkaise, ou encore « Proportionate Response », porté par des textes engagés. L’album se conclura avec « Our Continuance », présenté comme un final massif et sombre.

Au-delà de son efficacité musicale, ce nouvel opus abordera également plusieurs thématiques chères à Tommy Victor, notamment la vérité, les conflits intérieurs, les responsabilités individuelles et les questions d’altruisme.

L’album sera disponible dans de nombreux formats : CD Digisleeve avec deux titres bonus, plusieurs éditions vinyles, version numérique ainsi que des bundles exclusifs comprenant un t-shirt.

Dans la foulée de cette sortie, PRONG repartira également sur les routes européennes avec la tournée PRONG UPRISING, dont le coup d’envoi est fixé au 13 novembre 2026.

Tracklist de « Prong » :

The Banner New Commission The Uprising Uncertain Truth Fear The Sun Commonsense Resolution Doomed World Proportionate Response Transgression Simulated Drowning Our Continuance Out of Body (Bonus Track CD) Cruel Summer (Bonus Track CD)