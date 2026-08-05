Linkin Park annonce « Unshatter », un film-concert et un album live en salles et dans les bacs cet automne

Le retour de LINKIN PARK continue de prendre de l’ampleur. Après le succès de From Zero, le groupe dévoile Unshatter, un projet ambitieux qui prendra la forme d’un film documentaire accompagné d’un album live, retraçant cette nouvelle ère du groupe jusqu’au concert de São Paulo.

Prévu le 25 septembre 2026 en formats numérique, CD et vinyle, Unshatter Film Soundtrack (Live In São Paulo) servira de bande originale au film du même nom. Les fans français pourront également découvrir Unshatter au cinéma lors d’une séance exceptionnelle le 1er octobre 2026, avant d’éventuelles projections supplémentaires.

Plus qu’un simple concert filmé, Unshatter revient sur la reconstruction de LINKIN PARK après la disparition de Chester Bennington et plusieurs années d’absence. Le documentaire suit les membres du groupe depuis les premières sessions de travail en 2022 jusqu’à la sortie de From Zero en novembre 2024, avant de les accompagner lors de leur retour triomphal sur scène à São Paulo.

Le film mêlera images d’archives inédites, séquences en coulisses, interviews des musiciens et témoignages de fans, afin de raconter la renaissance artistique du groupe et le chemin parcouru pour écrire ce nouveau chapitre.

La bande originale proposera des versions live couvrant l’ensemble de la carrière de LINKIN PARK, ainsi que plusieurs enregistrements exclusifs qui ne figureront pas dans le film. Les fans peuvent d’ores et déjà découvrir une première mise en bouche avec la version live de « Somewhere I Belong », captée lors du concert brésilien.

Cette annonce intervient alors que From Zero continue d’afficher des performances impressionnantes. L’album s’est hissé à la première place dans quatorze pays lors de sa sortie et cumule désormais plus de 27 milliards de streams depuis 2024. En France, il a décroché une certification Double Platine, accompagnée d’un single Diamant, d’un single Platine et d’un single Or.

En France, Unshatter sera projeté le jeudi 1er octobre 2026 dans de nombreuses villes, parmi lesquelles Paris, Cannes, Belfort, Nancy, Montpellier, Nice, Rennes, Tours, Brest, Valenciennes ou encore Marne-la-Vallée. D’autres séances devraient être annoncées prochainement.

Avec Unshatter, LINKIN PARK entend immortaliser l’une des périodes les plus importantes de son histoire récente, tout en offrant à ses fans un témoignage inédit de son retour sur le devant de la scène.

Sortie de l’album live : 25 septembre 2026

Projection événement au cinéma : 1er octobre 2026