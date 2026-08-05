TO THE GRAVE dévoile « Torture Porn », un nouvel extrait de l’album « Liberation Front »

Les Australiens de TO THE GRAVE poursuivent la promotion de leur prochain album avec la sortie de « TORTURE PORN », troisième single extrait de Liberation Front, attendu le 2 octobre 2026. Accompagné d’une lyric vidéo officielle, ce nouveau morceau confirme la direction toujours plus brutale et revendicative du groupe.

Considéré comme l’une des formations les plus radicales de la scène Deathcore actuelle, TO THE GRAVE continue de faire de sa musique un véritable manifeste. Entre violence sonore et engagement militant, le quintet australien n’a jamais caché son combat contre la cruauté animale et la destruction de l’environnement.

À propos de ce nouveau titre, le chanteur Dane Evans ne mâche pas ses mots :

« TORTURE PORN est probablement le morceau avec le riff le plus taillé pour le mosh pit que nous ayons écrit. Je voulais être le plus direct possible : nous nous moquons que certains nous détestent pour nos convictions ou notre manière de les défendre. TO THE GRAVE vous déteste aussi. Profitez du morceau. Tout le monde est encore un meurtrier. »

Cinquième album du groupe et premier à paraître chez BLKIIBLK, Liberation Front est présenté comme un retour assumé aux racines Deathcore de TO THE GRAVE. Si les précédentes sorties avaient laissé davantage de place aux influences Hardcore, ce nouvel opus promet une approche plus extrême encore, mêlant riffs écrasants, blasts incessants et breakdowns dévastateurs.

Dane Evans explique que l’idée de l’album est née lors d’une tournée australienne en 2025, avec l’envie de prolonger l’esprit de Director’s Cuts tout en y injectant la rage développée sur Everyone’s A Murderer.

« Liberation Front est né comme une suite à Director’s Cuts, mais il est aussi devenu une version encore plus en colère de Everyone’s A Murderer. On y retrouve tout ce que j’aime chez TO THE GRAVE, poussé à son maximum, avec une agressivité sombre qui ne vous lâche jamais. »

Depuis sa création en 2010, TO THE GRAVE s’est imposé comme l’un des groupes les plus intenses de la scène australienne grâce à des albums comme Global Warning, Epilogue, Director’s Cuts et Everyone’s A Murderer. Le groupe a également partagé la scène avec Lorna Shore, Thy Art Is Murder, Shadow of Intent, Carnifex ou encore Oceano, construisant une solide réputation grâce à des prestations live particulièrement destructrices.

À partir du 17 septembre, TO THE GRAVE prendra la route pour la tournée nord-américaine The Sawed Off Suffering Tour, en co-tête d’affiche avec Crown Magnetar. Face Yourself assurera la première partie sur l’ensemble de la tournée, tandis que plusieurs groupes se relaieront selon les dates, parmi lesquels I Declare War, Tracheotomy, Backbiter, Squelching et Ameonna, le nouveau projet réunissant d’anciens membres de Chelsea Grin.

Le bassiste Matt Clarke promet une tournée particulièrement intense :

« C’est probablement l’affiche la plus lourde que nous ayons jamais montée. Chaque groupe apporte sa propre vision de la brutalité, mais tous ont en commun une intensité incroyable. Nous avons hâte de retrouver le public en Amérique du Nord avant de revenir jouer chez nous en Australie. »

Tracklist de Liberation Front :

MEAT THE HUMANS NAIL MARY TORTURE PORN EYESTALK ABLATIONS LIFE AMONG THE SEPTICS CALF SLICER LIMB FROM LAMB YOU KNOW THE DRILL TERRORFIRE THE WORLD IS A SLAUGHTERHOUSE

Sortie de l’album : 2 octobre 2026

Label : BLKIIBLK