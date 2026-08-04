Pepper Keenan révèle que Dave Grohl avait payé la cure de désintoxication de Reed Mullin

Pepper Keenan révèle que Dave Grohl avait payé la cure de désintoxication de Reed Mullin

Six ans après la disparition de Reed Mullin, batteur et cofondateur de Corrosion Of Conformity, Pepper Keenan a partagé une anecdote jusque-là restée confidentielle. Invité du podcast The Garza Podcast, le chanteur et guitariste a révélé que Dave Grohl avait proposé de financer la cure de désintoxication de son ami, dans l’espoir de l’aider à surmonter ses problèmes de santé.

Selon Pepper Keenan, les membres de Corrosion Of Conformity ont tout tenté pour venir en aide à Reed Mullin, dont l’état de santé s’était progressivement dégradé au fil des années. C’est dans ce contexte que Dave Grohl serait intervenu, prenant à sa charge les frais d’une cure de désintoxication. Un geste que Keenan qualifie de profondément généreux et qu’il affirme ne jamais oublier.

Le musicien est également revenu avec émotion sur le talent exceptionnel de son ancien compagnon de route. Il estime que Reed Mullin a joué un rôle majeur dans l’évolution du crossover et du sludge metal, rappelant qu’au sommet de sa forme, il était l’un des batteurs les plus créatifs de sa génération.

Pepper Keenan confie aussi qu’il lui arrive encore d’imaginer ce qu’aurait pu devenir Corrosion Of Conformity si Reed Mullin avait réussi à vaincre ses addictions. Selon lui, le groupe aurait probablement poursuivi son ascension avec son batteur historique derrière les fûts. Mais il reconnaît également que certaines choses échappent au contrôle de chacun et qu’il est impossible de réécrire l’histoire.

Décédé en janvier 2020 à l’âge de 53 ans, Reed Mullin reste une figure incontournable de Corrosion Of Conformity et de la scène metal américaine. Les révélations de Pepper Keenan mettent aujourd’hui en lumière une facette plus discrète de Dave Grohl, dont le soutien envers les musiciens de la scène rock et metal s’est souvent exercé loin des projecteurs.

 

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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