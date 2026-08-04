Après Gojira, Hypocrisy annule à son tour une tournée nord-américaine à cause de problèmes de visa

Après Gojira, Hypocrisy annule à son tour une tournée nord-américaine à cause de problèmes de visa

Les problèmes de visas continuent de perturber les tournées internationales. Quelques jours après les difficultés rencontrées par Gojira, c’est au tour des Suédois d’Hypocrisy d’annoncer l’annulation de leur tournée nord-américaine prévue en août 2026.

Le groupe de Peter Tägtgren devait donner plusieurs concerts en tête d’affiche tout en assurant certaines premières parties de Dimmu Borgir. La tournée devait débuter le 10 août à Toronto avant de s’achever le 23 août à Los Angeles. Finalement, aucun de ces concerts ne pourra avoir lieu.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Hypocrisy explique que des « problèmes de visa indépendants de notre volonté » l’empêchent d’entrer sur le territoire nord-américain. Le groupe se dit « dévasté » par cette situation et affirme avoir entrepris toutes les démarches possibles pour maintenir les concerts.

Les musiciens assurent qu’ils travaillent déjà à trouver une solution afin de pouvoir revenir jouer en Amérique du Nord dès que possible. En attendant, les détenteurs de billets sont invités à se rapprocher de leur point de vente pour obtenir les informations concernant les remboursements.

Cette nouvelle illustre une fois de plus les difficultés administratives auxquelles sont confrontés les artistes internationaux. Les procédures d’obtention des visas de travail sont devenues plus longues et plus complexes ces dernières années, au point de provoquer des reports, voire des annulations de tournées entières. Un sujet qui est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours avec les complications rencontrées par Gojira, et qui rappelle que même les groupes les plus établis ne sont pas à l’abri de ce type d’imprévus.

 

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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